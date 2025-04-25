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В HR-платформу "Юнион" интегрировали ИИ-рекрутера от ITFB Group

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Вендор НОТА и компания ITFB Group подтвердили технологическую совместимость интеллектуального ассистента Polina AI и HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион". Интегрированное решение позволит бизнесу ускорить найм, повысить точность оценки кандидатов и снизить операционную нагрузку на HR-специалистов в среднем в 8 раз.

Юнион охватывает весь процесс подбора — от создания вакансии до выхода сотрудника на работу — и синхронизируется с внутренними системами компаний. Это позволяет отслеживать эффективность каналов рекрутинга, контролировать бюджет и ускорять закрытие позиций. Интеграция с Polina AI добавит платформе ИИ-возможности: система на базе современных языковых-моделей –– OpenAI, YandexGPT, GigaChat –– анализирует резюме, оценивает опыт, навыки и соответствие кандидата требованиям вакансии, а также выявляет скрытые компетенции, подсказывает вопросы для интервью, формирует отчёты и шорт-листы из кандидатов.

Polina AI может проанализировать до 300 резюме в час с разных площадок — hh.ru, Авито.Работа, SuperJob, Хабр Карьера и других. Встроенный чат-бот самостоятельно уточняет недостающую информацию, проводит мини-опросы, собирает обратную связь и назначает собеседования. Благодаря этому рекрутеры смогут сосредоточиться на стратегических задачах, а кандидаты — быстрее получать ответы и приглашения.

"Мы придумали ИИ-рекрутера Polina AI, чтобы сделать процесс подбора персонала более удобным и результативным благодаря применению искусственного интеллекта. С помощью технологий RPA, GPT и чат-ботов продукт автоматизирует однотипные процессы и экономит время специалистам подбора. Использование Polina AI в Юнион позволит значительно ускорить взаимодействие с соискателями на платформе: уже через 10 минут после подачи заявки можно будет установить первый контакт с ТОП кандидатами, которые идеально подходят. Для партнёров это означает улучшение функциональности продукта, а для нас — новый этап развития. Наша цель — освободить рекрутеров от рутины, увеличить скорость закрытия вакансий и сократить стоимость найма сотрудников, тем самым повысив эффективность и удобство процесса подбора", — рассказывает Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

"Технологическая совместимость Юнион и Polina AI — это естественный шаг на пути к полной цифровизации HR-процессов. Платформа уже позволяет снижать нагрузку на рекрутеров до 30%, а с применением искусственного интеллекта находить и оценивать кандидатов теперь возможно в восемь раз быстрее. Это особенно важно для отраслей, где скорость найма критически влияет на эффективность бизнеса — например, в ритейле, промышленности, логистике и сфере услуг. При этом единая точка управления всеми этапами рекрутмента сохраняется, что обеспечивает прозрачность, контроль и масштабируемость", — комментирует Максим Корниенко, коммерческий директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион".

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Назад. 25 апреля 2025
В HR-платформу "Юнион" интегрировали ИИ-рекрутера от ITFB Group
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