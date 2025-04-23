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Россельхозбанк запустил новый цифровой сервис "Неипотечная сделка"

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Доля сделок без ипотеки на московском рынке новостроек превысила 54%. Сервис "Неипотечная сделка" поможет покупателям недвижимости минимизировать риски при покупке квартиры на первичном и вторичном рынке. Услуга доступна на онлайн-платформе банка по подбору недвижимости Своё Жильё.

"По экспертным оценкам, доля рынка новостроек сместилась в сторону сделок купли-продажи без ипотеки. С начала 2025 года доля сделок за собственные средства на московском рынке превысила 54%, а в некоторых регионах этот показатель достиг 70%1. Подобные сделки требуют особой осторожности — без тщательной проверки объекта и безопасного механизма расчётов покупатель рискует потерять деньги и недвижимость. Россельхозбанк, используя многолетний опыт проведения сделок купли-продажи недвижимости при ипотечном кредитовании, разработал сервис для безопасного оформления таких операций", — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Сервис "Неипотечная сделка" предполагает помощь в проверке объекта и дает оценку рисков, проводится анализ истории прав собственности, выявление наличия обременений, а также обеспечение безопасных расчетов. Клиент при необходимости сможет получить юридическую поддержку.

Процесс работы сервиса строится следующим образом. Специалисты проверяют документы продавца, наличие обременений и историю сделок. При необходимости составляется предварительный договор. Продавец подготавливает полный пакет документов, включая выписки из ЕГРН и справки об отсутствии задолженностей. Далее стороны подписывают договор купли-продажи, который направляется на регистрацию в Росреестр. Расчеты осуществляются с использованием банковской ячейки или аккредитива. Последний вариант позволяет разместить средства покупателя на отдельном счете в банке. И только после успешной регистрации перехода права собственности средства будут переведены продавцу.

Пользователи могут выбрать один из трех тарифов. Вариант "Премиум" включает безопасные расчёты, электронную регистрацию, карту "Своё Жильё" и пакет услуг для ипотечных сделок. Тариф "Оптимальный" предлагает базовые услуги по сопровождению сделки с дистанционной поддержкой, а "Минимальный" покрывает основные потребности. 

Подробнее о сервисе  на портале Своё Жильё или Своё Село.

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Назад. 23 апреля 2025
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