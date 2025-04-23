16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК третий год подряд поддержал участников Junior PayTech Forum 2025

Читали 18

18 апреля завершился пятый по счету Junior PayTech Forum 2025 — ежегодная конференция, организованная Финтех Хабом Банка России совместно с Национальной Системой Платежных Карт (НСПК). В этом году число заявок от студентов для участия в учебной программе "Финансовые технологии и сервисы платежной системы" выросло на 60%.

Общее число заявок на участие составило почти 1,9 тыс. Студенты работали над проектами 6 месяцев. В ходе курса Страховой Дом ВСК провел лекции по страховому бизнесу и открытым API в рамках взаимодействия страховых компаний с медицинскими организациями. По результатам курса было отобрано 29 проектов. В этом году работы участников были представлены в рамках трех треков — "премьер-лига" (для новичков форума), "мастер-лига" (для более опытных участников) и "Финансовые игры" (отдельный конкурс интерактивных проектов для повышения финансовой грамотности).

В состав экспертного жюри, оценивающего лучшие работы участников, вошли представители ЦБ, НСПК, топ менеджеры крупнейших финансовых организаций, в том числе член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Приз за первое место получила Инна Синичева с сервисом "Собафан", реализованным в виде мобильного приложения. Платформа является посредником между владельцами домашних животных и представителями зообизнеса и, в рамках системы быстрых платежей, передает пользователю платёжную ссылку для оплаты услуг для питомцев в один клик.

Страховой Дом ВСК наградил Анну Пахомову с проектом "Гибкое КАСКО", цель которого — адаптировать условия страхования под индивидуальные потребности и финансовые возможности водителей в автопутешествиях и деловых поездках. Сервис также реализован в виде мобильного приложения, на базе которого будут происходить все операции — от регистрации пользователя до оплаты и получения страхового полиса, а также оформления страховых случаев при необходимости.

Целью образовательной программы Junior PayTech Forum является поиск талантов среди молодежи, поддержка новых передовых идей и проектов в области FinTech.

"Junior PayTech Forum стал эффективной площадкой для взаимодействия между компаниями, вузами и талантливой молодежью со всей страны. Который год ребята делятся своими креативными идеями и проектами, которые в перспективе способны сделать финансовую отрасль еще более технологичной. Для студентов — это возможность не только расширить собственные знания, обменяться опытом и идеями с другими участниками, презентовать собственный проект, но в будущем стать частью команды крупнейших финансовых организаций страны", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 апреля 2025
Страховой Дом ВСК третий год подряд поддержал участников Junior PayTech Forum 2025

В России и мире

Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

Экс-глава самарского Института регионального развития Михеева проиграла иск к работодателю

Суд Ленинского района Самары вынес решение по иску теперь уже бывшего гендиректора АНО "Институт регионального развития" Ольги Михеевой. Претензии последней предъявлялись как раз институту регионального развития.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она