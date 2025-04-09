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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Платформа "Сфера" теперь доступна в формате SaaS

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Такой формат позволяет сократить до 50% расходов на ИТ-инфраструктуру.

ИТ-холдинг Т1 объявил о запуске SaaS-версии продуктов платформы "Сфера". Новый формат предоставляет компаниям доступ к единой цифровой среде производства ПО без необходимости развертывания собственной инфраструктуры. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к Сфере из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика.

SaaS-версия (Software as a Service) — модель продажи и доставки ПО пользователям, когда разработчик разворачивает его на своих вычислительных мощностях, обслуживает и предоставляет клиентам доступ как к готовому интернет-сервису. SaaS-версия Сферы включает в себя инструменты Сфера.Задачи для управления проектами, задачами, статусами и отчетностью; Сфера.Знания — централизованной базы знаний с гибкой системой прав доступа; Сфера.Код — корпоративного Git-репозитория с возможностью ревью, контролем истории изменений и интеграцией с CI/CD; а также Сфера.Дистрибуция и лицензии — модуля для управления релизами, сборками и лицензиями программных продуктов.

"SaaS-модель Сферы — это быстрый и безопасный способ перейти к современной модели управления цифровыми продуктами. Он особенно актуален для компаний, которые пока не готовы строить собственную ИТ-инфраструктуру, но хотят использовать ключевые возможности платформы для разработки ПО. Мы стремились сделать решение простым в запуске, масштабируемым и с высоким уровнем защиты. Использование платформы в формате SaaS позволяет не только снизить затраты на развертывание, но и в 2–3 раза ускорить вывод новых продуктов на рынок, по нашим оценкам. Заказчик может сосредоточиться на развитии бизнеса, а все технические задачи мы берём на себя", — говорит Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Платформа развернута в сертифицированных дата-центрах на территории России, в том числе в инфраструктуре Т1, и соответствует требованиям законодательства, включая 152-ФЗ. Решение обеспечивает шифрование данных на всех уровнях, разграничение прав доступа по ролям, аудит действий пользователей и резервное копирование.

Сфера поддерживает интеграции с корпоративными системами через REST API и Webhooks, а также коннекторы к CI/CD и внутренним трекерам. Возможен импорт данных из Jira, GitHub, Confluence, SVN и других систем.

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Назад. 09 апреля 2025
Платформа "Сфера" теперь доступна в формате SaaS
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