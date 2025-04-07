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Грипп лишает курьера четверти дохода: ВСК посчитали, сколько стоит больничный работника сферы доставки

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За последние несколько лет профессия курьера стала одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых в стране. Так, зарплаты в данной сфере выросли за прошлый год на 15%, превысив среднемесячный заработок врачей и IT-специалистов. При этом в данной сфере увеличивается и уровень травматизма и проблем со здоровьем сотрудников, а даже обычное ОРВИ может привести к потере почти четверти дохода. Таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК.

По результатам опроса Страхового Дома ВСК, помимо Москвы и Московской области, чаще всего на проблемы со здоровьем жалуются курьеры из Свердловской (12%), Волгоградской (7%), Новосибирской (5,5%) областей. Наиболее подвержены различным рискам пешие курьеры, на них приходится не менее 60% обращений в компании.

Чаще всего из-за профессиональной деятельности курьеры сталкиваются с различными вирусными заболеваниями (из-за контактов с большим количеством людей), ОРВИ и простудами (из-за работы в разных погодных условиях) — об этом рассказали 54% опрошенных. На втором месте — травмы, связанные с неправильным подъёмом и ношением тяжестей, а также длительным пребыванием "на ногах". В том числе распространены проблемы с суставами, мышцами, связками, а также варикозное расширение вен, всего 23%. Ещё одной частой проблемой курьеров является ухудшение зрения и слуха из-за длительного пребывания за рулём (2%). Реже они сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за напряжённого графика, который приводит к переутомлениям и стрессам.

По оценкам Страхового Дома ВСК, только 15% курьеров в стране страхуют свое здоровье. Однако отсутствие финансовой защиты часто приводит к серьезным денежным потерям. Так, средняя зарплата курьера в России в 2025 году составляет 115 тыс. рублей или около 5,2 тыс. за смену с учетом выходных. Средняя стоимость лечения ОРВИ на одного человека сегодня составляет порядка 1500 рублей, неделя больничного приведет к потере минимум 26 тыс. рублей заработка. Таким образом, обычная простуда может обойтись курьеру в 24% от средней заработной платы (то есть лишить сотрудника почти четверти дохода).

Для обеспечения безопасности курьеров и сохранения их здоровья работодатели должны соблюдать определённые меры предосторожности, например, обучать сотрудников правилам движения на дороге, использовать средства индивидуальной защиты, лимитировать количество заказов в день. Однако все эти меры не могут гарантировать отсутствие проблем со здоровьем. Наличие страховки позволяет снизить финансовые риски в разных жизненных ситуациях, выплата по ним рассчитывается исходя из тяжести заболевания и возможных требуемых расходов на лечение.

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Новости

Назад. 07 апреля 2025
Грипп лишает курьера четверти дохода: ВСК посчитали, сколько стоит больничный работника сферы доставки
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