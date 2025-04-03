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До самых вражеских ворот: завершились съемки сериала "Рослый" о боевом генерале Великой Отечественной для Wink.ru

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Завершились съемки четырехсерийного военно-исторического сериала "Рослый" (16+) для онлайн-кинотеатра Wink.ru. Он основан на полной драматических событий и тяжелых побед биографии боевого генерала, Героя Советского Союза Ивана Рослого. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект создан кинокомпанией "Миррен-Фильм" при поддержке "Ростелекома".

Фото со съемок

Копирайт — "Ростелеком"

Сериал рассказывает о судьбе человека, который в безжалостное время не просто обманул смерть, а силой воли и характером смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом и к новой жизни. В 1939 году майор Иван Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Но именно его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим этапом будущей победы. Назло всем, с той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника. В начале Великой Отечественной он попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. За Рослым закрепляется слава везучего командира, а его успехи все больше злят противников не только на поле битвы.

В битве за Кавказ войска под командованием Рослого разбили танковую армию фон Клейста, что полностью сорвало стратегические планы фашистов по завоеванию нефтеносных территорий. Впереди еще много сражений, которые закончились для него в Берлине — взятием Имперской канцелярии. На Параде Победы в 1945 году генерал-лейтенант Иван Рослый командовал сводным полком 1-го Белорусского фронта.

Всё это время в Москве против Рослого плетутся интриги. Его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, первую жену заставляют оклеветать генерала. Но после войны он еще 16 лет служит в армии, создает вторую любящую семью и остается человеком, который не предал свои идеалы.

Кирилл Зайцев, исполнитель главной роли:

"Для меня имя Ивана Павловича Рослого стало настоящим открытием — до начала работы над сериалом я ничего про него не знал. Все знают Жукова, Чуйкова, Рокоссовского, но имя Рослого почему-то осталось в тени. Но его вклад в историю нашей страны, в Победу сложно переоценить — он вдохновлял наших бойцов, которые добивались невозможного. Прорыв "линии Маннергейма", битва за Кавказ — это были переломные моменты, после которых инициатива переходила на нашу сторону. Для меня было огромной честью воплотить его образ на экране".

Юта, актриса и певица:

"Я написала саундтрек к сериалу: песня "Герой" словно свыше спустилась на меня, когда погрузилась в историю Ивана Павловича Рослого. Его жизненный путь отчетливо перекликается сегодня с подвигами современных героев. А еще мне посчастливилось сыграть роль Киры Головко, народной артистки РСФСР. Это было и волнительно, и очень ответственно. Тем удивительнее история, произошедшая со мной на Донбассе два года назад. Приезжала с концертом и познакомилась с военнослужащим Игорем, мы подружились. А уже после съемок проекта выяснилось, что Игорь — правнук адмирала Арсения Головко, мужа нашей Киры… Жизнь богаче вымысла. Низкий поклон всей съемочной команде и продюсеру Марине Яценко за этот важный сериал, за профессионализм и доверие".

Марина Яценко, генеральный продюсер:

"Мы стремились показать через историю отдельно взятого человека, судьбы целой плеяды военачальников, которые своими умениями, характером, харизмой приводили наших солдат к победам. Неимоверно сложным на этапе написания сценария было отказаться от многих интересных моментов биографии главного героя. Но и то, что осталось, очень надеюсь, впечатлит и даже ошеломит зрителей, а кого-то побудит побольше узнать о Иване Рослом".

Сегодня именем Ивана Рослого названы улицы в Донецке и Краснодаре, он — почетный гражданин Владикавказа. Большая часть съемок сериала о нем проходила в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — Кронштадте, Сестрорецке, Пушкине, музее-усадьбе "Пенаты" и других, а также в Московской области — на железнодорожной станции Шаховская.

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Новости

Назад. 03 апреля 2025
До самых вражеских ворот: завершились съемки сериала "Рослый" о боевом генерале Великой Отечественной для Wink.ru
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