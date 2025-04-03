В регионе палы травы охватили почти 3 га

03.04.2025 10:16 Читали 11

За истекшие сутки на территории Самарской области лесных пожаров не произошло.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 55 пожаров на общей площади 2,9 га, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Пожары были ликвидированы в Самаре, Отрадном, Чапаевске, Похвистнево, Новокуйбышевске, а также в Красноярском, Кинель-Черкасском, Приволжском, Ставропольском, Кинельском, Волжском, Большеглушицком, Хворостянском, Сызранском, Челно-Вершинском, Шигонском, Елховском, Камышлинском, Богатовском, Красноармейском, Алексеевском, Кошкинском, Большечерниговском районах.

Напомним, в регионе открыт пожароопасный сезон.