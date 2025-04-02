ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи DION для корпоративных коммуникаций

02.04.2025 17:37 Читали 14

ИТ-холдинг Т1 совместно с технологическими партнерами, группой компаний "Аквариус" и "Группой Астра", представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION — готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения. Решения включают в себя лицензии на DION, серверную инфраструктуру и оборудование для видеоконференцсвязи. Такой формат позволяет бизнесу существенно упростить и ускорить процесс внедрения продукта, а также снизить затраты на владение и обслуживание системы. Демонстрация ПАКов прошла в рамках ежегодной конференции вендора НОТА — НОТА ДЕНЬ.

DION предлагает два вида ПАКов: DION.On-prem и DION.Rooms, которые функционируют на базе российских операционных систем, в частности, могут быть использованы с ОС Astra Linux.

Программно-аппаратный комплекс DION.On-prem построен на базе новейшего серверного оборудования Aquarius AQserv T50 D212RS, внесенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. На данный момент совместимость полностью подтверждена. Установка ПАКа позволяет использовать платформу коммуникаций в закрытом контуре заказчика, за счет чего сокращается время внедрения, так как решение уже готово к использованию. Также повышается надёжность системы благодаря применению стандартизированных и полностью совместимых аппаратных платформ.

DION.Rooms — это специализированное оборудование для организации переговорных комнат. В состав ПАКа входит программное обеспечение от DION, компактный настольный компьютер Aquarius AQdesk P30 K51 и планшеты Aquarius AQpad L311 для отображения статуса переговорной комнаты, а также периферийное оборудование — моторизованные PTZ-камеры, видеобары, спикерфоны. ПАКи поддерживают периферийное оборудование всех известных мировых производителей, в частности аудио- и видеоустройства от Hitrolink. Формат ПАКа виртуальных переговорных комнат сокращает время внедрения системы до одного дня и делает встречи удобнее и продуктивнее, даже если участники работают из разных мест.

"ПАКи — не новый формат для российского рынка, но набирающий популярность. На данный момент в Реестр программного обеспечения (ЕРРП) включено 550 систем, при этом возможность вносить ПАКи в Реестр появилась лишь в 2023 году. Востребованность решений связана с облегчением и оперативностью поддержки — клиент обращается к единому поставщику, который отвечает за всю систему, включая программы и оборудование. Кроме того, готовое решение обходится заказчику дешевле, чем покупка технической аппаратуры по отдельности", — отмечает Кирилл Булгаков, управляющий директор НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

"Создавая комплексные технологические решения с российскими разработчиками ПО, мы удовлетворяем актуальным запросам клиентов по импортозамещению, совместимости аппаратного обеспечения и ПО, а также надежности, сокращении скорости внедрения готового решения в существующую инфраструктуру. ПАКи для коммуникаций с ИТ-холдингом Т1 делают запуск в эксплуатацию практически мгновенным: то, что называется "plug and play" — "подключил и заработало" — с гарантированной технической поддержкой от одного вендора", — подчеркивает Дарья Маркова, директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании "Аквариус".