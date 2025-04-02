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ВСК подготовился к дачному сезону: компания в апреле запустила продажи нового продукта по страхованию домов и дач "Веранда"

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С 1 апреля 2025 года в ВСК можно застраховать дом или дачу в ВСК по своим правилам: новый продукт "Веранда" предполагает три варианта защиты жилья с готовыми пакетами рисков или возможность оформить страховку только с рисками по выбору клиента.

Включить в полис "Веранда" от ВСК можно до 19 рисков, из них 3 обязательных — пожар, удар молнии, взрыв, остальные — по выбору клиента.

В список дополнительных входит бой стекол, нарушение норм и правил эксплуатации, БПЛА, воздействие электроэнергии на имущество и другие риски.

По полису можно застраховать основное и дополнительные строения, например, баню, сарай, летнюю кухню, элементы ландшафтного дизайна, теплицу или другие надворные постройки.

Для объектов стоимостью до 5 млн рублей не требуется осмотр, достаточно предоставить фото строения.

Оформить полис можно в любом клиентском офисе или через страховых агентов. Для оформления потребуется предоставить паспорт страхователя и документы на дом.

"Мы ставим цель значительно расширить линейку наших продуктов по ИФЛ, поэтому в начале дачного сезона запустили продукт "Веранда", который не только легко запомнить по названию, но и легко оформить.

По полису можно застраховать даже жилье на стадии строительства, во время ремонтных работ или на время сдачи в аренду.

Если потребуется осмотр дома или дачи, то необязательно ждать, когда приедет эксперт, достаточно провести онлайн-осмотр строения через мобильное приложение — в ВСК такая возможность появилась с августа прошлого года.

Считаем, что продукт "Веранда" будет востребован на рынке — он максимально прозрачный, так как клиент самостоятельно выбирает наполнение и страховые суммы. А если нужна консультация, то наши страховые агенты всегда готовы ответить на любые вопросы", — отметила руководитель управления развития экосистемы "Дом" Страхового Дома ВСК Екатерина Микрюкова.

В 2024 году выплаты ВСК по строениям, включая недвижимое и движимое имущество, составили около миллиарда рублей.

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Новости

Назад. 02 апреля 2025
ВСК подготовился к дачному сезону: компания в апреле запустила продажи нового продукта по страхованию домов и дач "Веранда"
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