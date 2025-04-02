Т1 Сервионика поддерживает более 14 тыс. устройств в офисах билайна по всей России

02.04.2025 13:34 Читали 5

Клиенты оператора по всей России, даже в самых отдалённых уголках страны, могут рассчитывать на высокий уровень обслуживания благодаря работе команды Т1 Сервионики.

Уже более трех лет специалисты Т1 Сервионики обеспечивают бесперебойную работу не только точек продаж, но и офисов билайна по всей стране. Это позволяет клиентам компании получать качественный сервис, а работникам — оперативно решать технические вопросы. Команда из 450 сотрудников, 95% которых — выездные инженеры, обслуживает свыше 14 тыс. единиц оборудования, включая компьютеры, сканеры штрих-кодов и сетевую инфраструктуру.

Инженеры выполняют широкий спектр задач: от установки новой техники и обеспечения рабочих мест сотрудников билайна до устранения инцидентов и проведения аудитов. Благодаря их усилиям количество сбоев на единицу техники постоянно снижается. Так, в марте 2023 года их количество достигало 1,2 тыс., но уже к январю 2025 года снизилось почти до 600. При этом 70% неполадок устраняются в течение четырех часов, а средний показатель SLA за три года составил 98,1%.

Проект стартовал в феврале 2022 года с обслуживания офисов продаж и административных помещений заказчика в четырех макрорегионах: Урал, Поволжье, Юг и Северный Кавказ. В феврале 2023 года зона обслуживания расширилась на всю Россию. Успешное выполнение задач и высокие стандарты работы команды Т1 Сервионики позволили заключить новый трехлетний контракт на обслуживание ИТ-систем.

"Поддержка ИТ-ландшафта компании, представленной во всех регионах России, от Анадыря до Калининграда, требует особого подхода. Наша команда оперативно реагирует на запросы заказчика и решает задачи в кратчайшие сроки. Нам удалось выстроить эффективную логистику, благодаря которой уровень сервиса остается высоким независимо от масштаба инфраструктуры", — комментирует Александр Ельцов, генеральный директор Т1 Сервионика.

"За три года работы команда Т1 Сервионики не только доказала свою эффективность, но и превзошла целевые показатели доступности сервиса. Они обеспечивают бесперебойную поддержку наших офисов продаж по всей стране, что напрямую влияет на качество обслуживания клиентов билайна. Важным преимуществом является наличие у Т1 Сервионики собственной экспертной команды, которая не просто решает технические задачи, а глубоко анализирует ключевые проблемы и системно снижает количество инцидентов. Они обладают необходимыми компетенциями и ресурсами для того, чтобы учитывать потребности каждого нашего филиала", — комментирует Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом билайна.