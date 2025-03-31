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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Идёт апрель, звенит капель: весенние премьеры на Wink.ru

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Весна вступает в свои права, становится теплее, веселее и ярче, поэтому апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) поддержат все оттенки настроения. Добавит красок, романтики, музыки и доброй ностальгии главная премьера от Wink.ru в апреле — музыкальный сериал Сергея Жукова "ВИА "Васильки" (16+). Специально для сериала Жуков написал 16 песен в стилистике 1970-х, а первый концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля состоится 10 апреля.

Как всегда, привнесет ориентальной красоты новая дорама — уже 1 апреля станет доступен мистический триллер "Поймать на горячем" (16+). Экранизация цифрового комикса рассказывает историю успешной журналистки Со Чон Вон, известной громкими расследованиями и разоблачениями. Но однажды ее саму обвиняют в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, Со Чон Вон объединяет усилия с детективом Ким Тэ Хон и своим мужем Соль У Джэ. Им нужно срочно найти настоящего убийцу, чтобы защитить честное имя журналистки. В ролях Ким Ха-ныль, Ён У-джин, Чан Сын-джо, Чон Ун-ин, Хан Чхэ-а и другие.

Долгожданное пополнение легендарных фильмов в не менее легендарном переводе Гоблина. С 16 апреля в Wink.ru можно в его озвучке посмотреть знаменитый боевик "Неудержимые 3" (12+) от Сильвестра Сталлоне с Джейсоном Сэйтемом, Мэлом Гибсоном, Харрисоном Фордом, Антонио Бандерасом, Дольфом Лундгреном, Арнольдом Шварценеггером и другими звездами американского кино. Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад основавшим вместе с Барни команду "Неудержимых". Но позднее Стоунбэнкс становится теневым воротилой, разворачивая торговлю оружием, и тем самым превращается в человека, которого Барни было поручено убить. Или, по крайней мере, он сам так считает. Стоунбэнкс решает раз и навсегда покончить с "Неудержимыми". Это категорически не устраивает Барни и он пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и технически более подкованные. Так у команды "Неудержимых" начинается новая эра. Последняя миссия превращается в столкновение между представителями классической старой школы и экспертами в высоких технологиях.

Коллекцию познавательного контента в Wink.ru обогатит цикл научно-популярных фильмов "Что мы знаем о Вселенной?" (16+) от "НМГ ДОК". Ведущие российские ученые будут знакомить зрителей с последними открытиями в космосе и расскажут о главных загадках Вселенной. Какова вероятность, что жизнь на других планетах все-таки есть? В каких формах она может существовать? Что собой представляют черные дыры и небесные тела, находящиеся вне Солнечной системы? Существуют ли планеты, которые смогут принять человечество, если ему придется покинуть Землю? И что сейчас делается для того, чтобы космическая колонизация стала возможной? Документальный сериал стартует на Wink.ru 2 апреля.

О музыкантах на передовой во время Великой Отечественной рассказывает военно-историческая драма Сарика Андреасяна "Война и музыка" (12+). Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Выжить в военном аду им помогает музыка. Захватив с собой инструменты, молодые люди играют — поддерживая однополчан и мечтая сочинить мелодию Победы. В ролях Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Михаил Тарабукин, Лиза Моряк и другие. Одним из мотивов создать фильм для авторов были кадры кинохроники, которые запечатлели танец советских солдат у поверженного Рейхстага.

Во второй половине апреля подписчиков Wink.ru ждет целый парад премьер, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди них долгожданное продолжение остросюжетного военно-исторического сериала "Операция "Карпаты-2" (16+) и другие яркие премьеры, о которых будет объявлено позднее.

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Новости

Назад. 31 марта 2025
Идёт апрель, звенит капель: весенние премьеры на Wink.ru

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