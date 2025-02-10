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Довериецентричность и искусственный интеллект — Ольга Сорокина про основные тренды финтех-отрасли в 2025 году

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Согласно исследованию Ассоциации ФинТех, одними из ключевых трендов финансового сектора в 2025 году станут довериецентричность и рост роли ИИ в бизнес-процессах игроков рынка. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, председатель Комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех в рамках конференции "Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок". Обзор "3×10 ключевых трендов" ежегодно представляет Ассоциация ФинТех.

Согласно исследованию, довериецентричность стала главным бизнес-трендом 2025 года. Последние десятилетия страховой сектор консолидировался, и сегодня крупнейшие игроки активно инвестируют в повышение лояльности и доверия клиентов.

Страховой Дом ВСК стремится к тому, чтобы стать компанией осознанного выбора для клиентов.

По мнению Ольги Сорокиной, суть довериецентричности заключается в том, что сначала компания предоставляет пользователю удобную услугу, воспользовавшись которой он становится ее постоянным клиентом. Так, в планах ВСК масштабировать Цифровую клинику, сделав ряд функций сервиса доступными для всех страхователей. Уже с марта любой клиент компании сможет задать вопрос медицинскому советнику в чат и получить предварительную бесплатную консультацию. С одной стороны, такая стратегия несет определенные затраты (ведь страховщик оплачивает консультацию советника), но с другой — повышается лояльность потребителя и вероятность того, что он станет постоянным клиентом компании.

Неотъемлемым инструментом формирования довериецентричности являются цифровые технологии, в частности модель "ИИ-плюс". Искусственный интеллект как технология трансформирует бизнес-модели компаний. Помимо того, что ИИ внедряется в ключевые функциональные процессы, уже сейчас появляются компании, в которых ИИ является основой бизнес-модели. Компании, которые строят свой ИТ-фундамент на технологиях "ИИ-плюс", генерируют базовую выгоду именно на основе этой технологии. В страховой отрасли на базе искусственного интеллекта уже функционируют все базовые для цифровизации процессы — урегулирование убытков, продажи, андеррайтинг. И тренд на ИИ-плюс становится следующим шагом технологичного развития компании. ВСК, например, ведет разработку комплексной стратегии искусственного интеллекта и управления данными.

В числе финтех-трендов Ольга Сорокина отметила масштабирование Open Data, подчеркнув, что это локомотив цифровизации в стране. Страховой Дом ВСК первым в индустрии принял участие в пилоте Open API на площадке Ассоциации ФинТех, а затем масштабировал проект по обмену данными с "ЭРА-ГЛОНАСС" — госинформсистема аварийного оповещения была интегрирована с ВСК через API. Благодаря реализации проекта урегулирование страховых случаев в компании значительно ускорилось и также улучшились показатели по борьбе с мошенничеством.

"На данный момент мы находимся на финальном этапе формирования ИИ стратегии. Уже сейчас в ВСК доля проникновения искусственного интеллекта в бизнес-процессы составляет 11%. Мы регулярно оцениваем бизнес-эффект от применения ИИ в нашей компании, у нас есть серьезный потенциал для дальнейшего развития передовых цифровых сервисов", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 10 февраля 2025
Довериецентричность и искусственный интеллект — Ольга Сорокина про основные тренды финтех-отрасли в 2025 году
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