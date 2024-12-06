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Цвета неба цветы: завершились съемки драмеди "ВИА "Васильки" для Wink.ru и СТС

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Завершились съемки восьмисерийного музыкального драмеди от Сергея Жукова "ВИА "Васильки" (18+), в котором снимаются Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян (он обязательно будет петь), Николай Добрынин и Анна Котова. Также в сериале появятся Игорь и Григорий Верники в одной роли — они сыграют антагониста Валентина Бестужева в разные периоды его жизни.

Режиссером сериала стал Юрий Шаров, а композитором — Сергей Жуков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а затем в эфире телеканала СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет", "Плакса" и другие). За производство отвечает "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".

Фото со съемок (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших и повзрослевших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин). Наследникам обязательно нужно собрать ВИА "Васильки" на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).

Ирина Розанова, актриса:

"С Жуковым и его командой работаю не первый год. И Сережа не перестает удивлять своей работоспособностью и талантом. Сначала написал мелодии для нашей "Плаксы", порвавшей все рейтинги, и теперь вот для "Васильков" — невероятные песни, вызывающие ностальгию. На съемках я, конечно, вспоминала то время, когда была студенткой".

Сергей Жуков, композитор и музыкальный продюсер сериала:

"Думал ли маленький Сережа Жуков, слушая винил групп ВИА "Цветы" и "Синяя птица", что когда-нибудь и его пластинки будут издаваться многомиллионными тиражами? Конечно же, нет. Для меня сериал "Васильки" — своего рода закрытие детского гештальта и большое желание показать, что музыка может объединить такие разные поколения, абсолютно непохожих друг на друга людей со своим воспитанием и статусом. Это был вызов мне, как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал".

Алексей Екс, креативный продюсер и соавтор сценария:

"ВИА "Васильки" — это два сериала в одном. В линии 1970-х герои — юные советские студенты-романтики. Они пишут песни, дружат, любят, путешествуют, переживают творческий успех и зависть врагов. В наше время беззаботная юность "Васильков" осталась далеко позади, к тому же жизнь разбросала их по разным уголкам страны. И только любовь Лены, которую она пронесла через десятилетия, может соединить их вместе, вернуть музыку, которую они тогда сочиняли и играли. Конечно, ее детям то время непонятно, у них другие — сегодняшние — проблемы, но история поиска и объединения участников ВИА что-то меняет и в их душах, заставляя по-другому посмотреть на "стариков". Для меня "Васильки" 1970-х — это в каком-то смысле музыкальные "мушкетёры" или "гардемарины", учитывая, что в сериале снимался Дмитрий Харатьян".

О сериале "ВИА "Васильки" (18+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии"

Жанр: музыкальное драмеди

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Юрий Шаров

Оператор-постановщик: Карим Имамиев

Продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры СТС: Владимир Неклюдов, Кристина Сивоконь

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативные продюсеры: Вадим Бакунев, Алексей Екс

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Евгения Хрипкова, Мария Огнева

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова

В ролях: Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова, Николай Добрынин, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие.

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Назад. 06 декабря 2024
Цвета неба цветы: завершились съемки драмеди "ВИА "Васильки" для Wink.ru и СТС

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