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"Лада" обыграла "Северсталь" - 1:0

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Игроки "Лады" во второй раз за неделю всухую одолели "Северсталь".

Тренерский штаб волжан перетасовал сочетания атакующих звеньев перед домашним матчем с "Северсталью", но по факту замена в составе была только одна - вместо Николая Владимирова на площадке появился Данила Моисеев, который обосновался в четвертой тройке вместе с Евгением Грошевым и Алексеем Ожгихиным.

Стартовый период команды провели активно, хотя шайба чаще бывала под контролем "Северстали", а "Лада" старалась ловить гостей на контрвыпадах. Ключевым эпизодом всего первого игрового отрезка стал двойной малый штраф Алексея Ожгихина, в ходе которого череповчане знатно нагрузили оборону "автозаводцев", однако Владислав Подъяпольский на последнем рубеже действовал максимально надежно и все угрозы своим воротам отразил.

Буквально сразу после перерыва тольяттинцы открыли счет - Михаил Фисенко удачно подставил клюшку под дальний бросок Магомеда Шараканова, и шайба влетела в сетку. 1:0. В дальнейшем хоккеисты "Лады" завладели инициативой, подолгу не выпуская соперника из зоны, но ни один из многочисленных созданных моментов не реализовали. Казалось, что на 34-й минуте волжане все-таки сумели удвоить отрыв, однако гол Дмитрия Кугрышева был отменен в результате успешного челленджа со стороны тренеров "Северстали" - арбитры по итогам видеопросмотра зафиксировали положение "вне игры".

В третьей двадцатиминутке "автозаводцы" все так же создавали напряженность у ворот "Северстали", однако чем ближе была финальная сирена, тем больше времени хозяевам приходилось отбиваться в защите. Владислав Подъяпольский продолжал в рамке творить чудеса, отбивая бросок за броском, и в концовке поединка череповчане прибегли к крайней мере - на льду вместо вратаря появился шестой полевой. Но и это им не помогло. Тольяттинцы одержали победу с минимальным счетом 1:0, а Подъяпольский оформил четвертый в сезоне шатаут.

Уже в четверг, 5 декабря, "Лада" примет на своем льду магнитогорский "Металлург".

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