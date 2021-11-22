Инвестиции бизнеса обеспечили рост деловой активности в октябре

22.11.2021 14:46 Читали 7

Согласно индексу RSBI, который несколько вырос по сравнению с сентябрем и составил 53,2 пункта, малый и средний бизнес продемонстрировал устойчивые позиции на фоне эпидемиологических ограничений в октябре, что во многом объясняется адаптацией предпринимателей к работе в условиях пандемии.

Рост Индекса обеспечило значительное увеличение компоненты инвестиций и неизменные значения компонент кадров и кредитов, которые сохранили свои позиции выше 50 пунктов. Компонента продаж осталась в зоне спада и снизилась на ухудшении ожиданий.

"Индекс уже больше полугода находится в зоне роста, и если раньше это было обусловлено только высокими ожиданиями на ближайший период, то в последние месяцы тренд также подтверждается и фактическими показателями деятельности. Результаты текущего исследования показали сдержанную реакцию малого и среднего бизнеса на октябрьские ограничения, связанные с противоэпидемиологическими мерами, и потребность предпринимателей в развитии, о чем свидетельствует рост компоненты инвестиций до 59 пунктов, что сравнимо с летними показателями деловой активности бизнеса", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

"Мы опасались, что на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью, в деловой активности в октябре может произойти спад. Падение компоненты продаж как раз и связано с новой волной распространения коронавирусной инфекции. К счастью, глобального спада не произошло. Мы видим даже небольшой рост индекса в целом. Мы ранее отмечали, что такие темпы роста, как до мая 2021 года, и не могли долго сохраняться с учетом того, что индекс восстановился. Теперь, до окончания пандемии коронавируса скорее стоит ожидать сохранения индекса в районе текущих позиций, нежели сильного увеличения. Что же касается октябрьских значений компонент, то внушает сдержанный оптимизм усиление инвестиционной составляющей, за счет которой индекс и вышел в плюс. Рост инвестиций говорит о том, что предприниматели уверены в своем деле, в экономике. Однако в этих настроениях явно не учтён последовавший в конце октября — начале ноября локдаун", — отметил Александр Калинин, президент "Опоры России".

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента продажи В октябре доля тех предпринимателей, кто отметил рост выручки, составила 24%, что на 3% больше, чем месяцем ранее, а количество тех, кто заявил о ее снижении, составило 34% от общего числа опрошенных, и это на 2% больше, чем в сентябре.

В октябре доля тех, кто ожидает роста выручки в ближайшие три месяца, не изменилась и составила 27%, при этом снижения выручки в этот же период ждет 32% респондентов — и это ухудшение показателя на 4% по сравнению с прошлым месяцем.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кадры осталась без изменений: фактические значения ухудшились, а ожидаемые выросли, сформировав компенсирующий эффект.

Расширяли штат 13% опрошенных предпринимателей против 14% в сентябре, а сокращали — 20%, что больше показателей прошлого месяца на 3%. При этом увеличивать персонал в ближайшие месяцы планирует 22% респондентов и это больше на 4%, чем в сентябре, а доля тех, кто в ближайшие три месяца будет сокращать сотрудников, составила 9% и практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента инвестиций выросла как за счет фактических, так и ожидаемых показателей. Доля предпринимателей, которые при опросе отметили, что в октябре инвестировали в бизнес, увеличилась на 7% по сравнению с прошлым месяцем и составила 26%, а доля тех, кто сокращал инвестиции, осталась неизменной и составила 9%.

Доля МСБ, которые планируют расширять инвестиции в бизнес в ближайшие три месяца, выросла до 27%, увеличившись на 4%, а тех, кто будет сокращать вложения в бизнес, составила 7% и осталась практически неизменной.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента кредиты практически не изменилась.

На 2% снизилось количество предпринимателей, у которых уже есть кредит, но незначительно выросло число тех, кому кредит был одобрен в отчетном периоде — таких 13%. Осталось неизменным количество МСБ, кто не пытался его получить из уверенности, что его не одобрят, и этот показатель второй месяц подряд фиксируется на уровне 5% от общего числа опрошенных предпринимателей.

Немного уменьшились как удовлетворенный, так и неудовлетворенный спрос на кредиты.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В целом картина имеет много общего с показателями августа. Индекс микро-бизнеса снова приблизился, но не превысил нейтральный уровень, а Индексы малого и среднего бизнеса сошлись к 57 пунктам.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по видам деятельности

Индексы производства и торговли практически не изменились. Основное улучшение октября пришлось на предпринимателей сферы услуг — индекс вырос до 51,5 пунктов,. Продажи все еще остаются под давлением, но растет инвестиционная активность.

Индекс RSBI по видам деятельности

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1793 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Ф? дерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.