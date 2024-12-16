Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

Учащиеся 42-й школы вместе с педагогом погрузились в атмосферу сказки и новогоднего чуда. Заведующая библиотекой, Надежда Николаевна Молчанова, не только поделилась с детьми историей своей работы, но и познакомила их с увлекательными произведениями в необычном формате. Несмотря на размеры помещения, которое с трудом вмещает всех желающих, все было организовано так, чтобы каждый почувствовал себя желанным гостем.

На мероприятии ребят ожидал целый спектр удивительных активностей: они разгадывали новогодние загадки, слушали сказки, изучали азбуку Брайля, а также рассматривали книги с рельефными иллюстрациями. Особый интерес вызвали книги с тактильными изображениями животных, выполненные волонтёрами из различных материалов. Кульминацией мероприятия стала демонстрация "волшебного карандаша", устройства, читающего книги по специальным меткам. Используя его аналог, дети записали тёплые, душевные поздравления для будущих посетителей.

Выставка, стартовавшая 3 декабря, продлится до 27 декабря, предлагая каждому возможность философски посмотреть на привычное чтение и его восприятие. Посетители могут не только ознакомиться с книжными экспонатами, но и почувствовать дух того творчества, которое продолжает вдохновлять десятки поколений.

Надежда Николаевна также вкратце посветила гостей в закулисную жизнь библиотеки, показав хранилище книг. Среди прочих трудностей она упомянула нехватку пространства — классическая "Война и мир" Льва Толстого в формате Брайля занимает два стеллажа. Несмотря на это, сотрудники библиотеки полностью отдаются делу, стараясь сделать пребывание каждого посетителя максимально комфортным, теплом и душевным.

Такое мероприятие не только обогащает культурный уровень детей, но и усиливает их эмпатию, открывая двери в мир, где визуальное восприятие заменяется интуитивным и эмоциональным.