Премьера "Евгения Онегина" в учебном театре или как актеры учатся играть

Казалось бы, непосильную задачу доверили "зелёным студентам" 3-го курса под руководством заслуженной артистки России О. А. Агаповой. Во всяком случае, так мне казалось до конца первого акта.

Я пробирался через идею постановки, выделяя скорее удачные моменты. Одним из таких решений стало раздвоение главных героев: Софья Аляснина играла Татьяну так, как мы видим её в сюжете, тогда как Алиса Ларионова исполняла её отбрасываемую тень, внутреннее "я" старшей дочери Лариных. Пусть вначале это путало и, возможно, сбивало, не позволяя полностью погрузиться в представление, в финале стало понятно, что это "чеховское ружье", которое все-таки выстрелило и довольно громко. А выстрел этот произошел в сцене письма Татьяны. Героиня и её душа читали письмо одновременно на русском и французском языках. Это не создавало помех, напротив, заставляло слушать.

Лишние паузы характерны даже для "большой" сцены, в таком вопросе важно говорить об искусстве как о чем-то новом. Смерть Ленского в дуэли, исполненная Яном Сидоровым и показанная через "призрачный танец", стала вишенкой на торте. Зал хорошо воспринял решение не показывать падение Ленского на землю — такое действие добавило магии в спектакль. Но лучшим в памяти зрителей останется показанный сон Татьяны. Пластика движений, витающий в воздухе дым, и ты начинаешь иначе смотреть на привычного героя и образ.

Когда спектакль подошел к концу (а закончился он на дуэли), стало понятно одно — это определенно что-то новое. Не идеально, как почти любое живое исполнение хитов, и многое можно доработать. Но зал уходил довольным: ему понравился новый "Евгений Онегин", а значит, премьера состоялась.