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Премьера "Евгения Онегина" в учебном театре или как актеры учатся играть

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Мы привыкли относиться к любому переизданию с неким скепсисом. Зачем переписывать ранее написанное или переснимать ранее снятое? Тем более, когда дело касается классики жанра. А если новым прочтением занимаются не профессионалы, становится совсем страшно — как бы не испортили это золотое наследие. Вот и я шел с определенным скепсисом на постановку "Евгения Онегина" в учебном театре СГИК. Роман в стихах о "молодом повесе" уже был представлен на киноэкранах и театральных сценах. Чего стоит только фильм-опера Романа Тихомирова 1958 года, принятый овациями как критиками, так и зрителями. Или если далеко не уходить, то в Самарском театре оперы и балета идет та же постановка. И это лишь малая часть того, как сейчас живет пушкинское наследие. Как бы на нем ни наследить? Что нового можно показать из того, чего ранее не было?

Казалось бы, непосильную задачу доверили "зелёным студентам" 3-го курса под руководством заслуженной артистки России О. А. Агаповой. Во всяком случае, так мне казалось до конца первого акта.

Я пробирался через идею постановки, выделяя скорее удачные моменты. Одним из таких решений стало раздвоение главных героев: Софья Аляснина играла Татьяну так, как мы видим её в сюжете, тогда как Алиса Ларионова исполняла её отбрасываемую тень, внутреннее "я" старшей дочери Лариных. Пусть вначале это путало и, возможно, сбивало, не позволяя полностью погрузиться в представление, в финале стало понятно, что это "чеховское ружье", которое все-таки выстрелило и довольно громко. А выстрел этот произошел в сцене письма Татьяны. Героиня и её душа читали письмо одновременно на русском и французском языках. Это не создавало помех, напротив, заставляло слушать.

Лишние паузы характерны даже для "большой" сцены, в таком вопросе важно говорить об искусстве как о чем-то новом. Смерть Ленского в дуэли, исполненная Яном Сидоровым и показанная через "призрачный танец", стала вишенкой на торте. Зал хорошо воспринял решение не показывать падение Ленского на землю — такое действие добавило магии в спектакль. Но лучшим в памяти зрителей останется показанный сон Татьяны. Пластика движений, витающий в воздухе дым, и ты начинаешь иначе смотреть на привычного героя и образ.

Когда спектакль подошел к концу (а закончился он на дуэли), стало понятно одно — это определенно что-то новое. Не идеально, как почти любое живое исполнение хитов, и многое можно доработать. Но зал уходил довольным: ему понравился новый "Евгений Онегин", а значит, премьера состоялась.

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