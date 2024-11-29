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Эксперты Авито Работы объяснили, как выбрать надёжного работодателя

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Более 80% россиян, искавших работу в 2024 году, использовали для этого специализированные онлайн-сервисы. Такие данные получены в результате опроса, проведенного платформой Авито Работа, сообщает пресс-служба компании.

Растущая популярность джоб-платформ во многом связана с тем, что цифровые инструменты позволяют убедиться в надежности работодателей. Эксперты Авито Работы перечислили основные шаги, которые сделают поиск работы не только эффективным, но и безопасным.

Поиск первого заработка или смена места работы — сложный и ответственный процесс. Чтобы сфокусироваться на действительно важных моментах и избежать лишних переживаний, при поиске вакансий в интернете стоит следовать нескольким ключевым правилам.

1. Пользуйтесь проверенными платформами по поиску работы

Для безопасного поиска работы выбирайте крупные и проверенные площадки, которые обеспечивают защиту пользователей: в частности, проводят модерацию вакансий и проверки компаний.

Избегайте сомнительных предложений в мессенджерах, социальных сетях или SMS-рассылках, особенно если в них предлагаются очень простые задачи или, наоборот, нечетко описаны условия труда; при этом, предлагаемая зарплата значительно превышает среднерыночные значения.

2. Используйте инструменты безопасности, которые предлагают сервисы по поиску работы

При подборе вакансий на специализированных сервисах изучите инструменты безопасности, которые предлагает площадка, и используйте их для выбора потенциального места работы. Например, на Авито Работе объявления проверенных работодателей отмечаются специальными бейджами, которые помогают соискателям сделать выбор в пользу надёжной компании.

  • Бейдж "Реквизиты проверены" подтверждает, что компания прошла проверку по банковскому ID или ИНН.
  • Отметка "Компания проверена" ставится в профиле организаций, которые существуют более полугода, зарегистрированы на платформе более трех месяцев, не являются банкротами, не находятся в процессе ликвидации юрлица и сдают налоговые документы.

Кроме того, перед отправкой отклика рекомендуем изучить информацию о компании в интернете. Можно поискать профили организации в соцсетях, а также воспользоваться специализированными сервисами, например, "Прозрачный бизнес".

3. Изучите отзывы о работодателе

Отзывы бывших или действующих сотрудников — важный критерий для оценки компании. Однако и к нему стоит подходить критически. В то время как единичные рецензии на негативный опыт могут объясняться человеческим фактором, систематическое упоминание конкретной проблемы в ряде свежих отзывов должно стать сигналом к рассмотрению альтернативных предложений о трудоустройстве.

На Авито Работе пользователи могут ознакомиться с рейтингом компании и отзывами о потенциальном работодателе в вакансиях с бейджем "Есть мнения о работодателе". Эта опция позволяет сотрудникам и кандидатам оставить отзыв о компании по ряду критериев: соответствие уровня зарплаты обещанному, своевременность выплат, оплата переработок и другие факторы. Перед этапом собеседования соискателям рекомендуется изучить эту информацию, чтобы узнать больше о возможном месте работы.

4. Оцените условия работы и предлагаемую зарплату

Чтобы сделать правильный выбор, проанализируйте список обязанностей и зарплатную вилку в интересующей вас вакансии. Сравните предложение с другими объявлениями о поиске сотрудников на аналогичные позиции. Понятны ли вам условия работы и зоны ответственности, соответствуют ли они должности? Насколько предлагаемая зарплата отличается от сумм, которые указывают в своих объявлениях конкуренты?

Изучение рынка труда помогает правильно оценить, насколько та или иная вакансия подходит вам, и стоит ли дополнительно обсудить с работодателем условия работы. Проанализировать ситуацию можно с помощью бесплатных онлайн-инструментов — например, Индекса рынка труда от Авито Работы. Он анализирует предложения от работодателей, соискательскую активность, диапазон предлагаемых зарплат в рамках прошедшего месяца, показывает уровень конкуренции и её динамику на рынке труда. Система выдает результаты согласно выбранным критериям — географии и профессии, и оценивает ситуацию на рынке по шкале от 1 до 10 баллов.

5. Проанализируйте коммуникацию с работодателем

Перед подписанием трудового договора оцените, как работодатель ведет переговоры и насколько прозрачны для вас условия труда. Уточните все важные детали: график и формат работы, размер и частоту выплат, обязанности и другие нюансы. Помните, что при трудоустройстве работодатель не должен требовать оплату обучения, оформление документов или "бронирование" вакансии.

Для обеспечения безопасности пользователей Авито Работа рекомендует вести все обсуждения с работодателями внутри чатов платформы. В случае попытки перевода в сторонние мессенджеры умные алгоритмы отправляют пользователю предупреждение. Следуйте этому правилу, чтобы при необходимости служба модерации могла корректно и оперативно оценить ситуацию и предпринять необходимые действия.

6. Заключите договор перед началом работы

Официальное оформление гарантирует соблюдение ваших прав и договоренностей с работодателем. При подписании документов важно внимательно изучить все пункты: условия и порядок оплаты, обязанности, период испытательного срока. Заключение договора — это первый шаг при выходе на новую работу. Оформление сотрудника должно произойти до того, как вы фактически приступите к рабочим задачам.

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