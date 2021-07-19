В Самаре прошел спектакль по мотивам пьесы Василия Сигарева "Любовь у сливного бачка"

Вечером 13 июля в библиотеке № 8 в рамках проекта "Антрепризные голоса пьес" прошел спектакль по мотивам пьесы Василия Сигарева "Любовь у сливного бачка". Спектакль был поставлен самарским режиссером и драматургом Игорем Кузнецовым.

Особенностью антрепризного театра, на чем делали акцент организаторы проекта и режиссер, считается полная свобода действий актеров, импровизация. Антреприза также дает возможность неизвестным молодым артистам заявить о себе и перенять опыт у более опытных коллег.

За несколько минут до начала постановки конференц-зал библиотеки № 8 быстро заполнился зрителями. Внутри зала зрители, порядка 15 человек, шутили и вспоминали прошлые постановки Игоря Кузнецова. В 18:35 начался сам спектакль.

Постановка описывает советское общество второй половины прошлого века. Главные герои — молодая поэтесса Ксения и сантехник, любитель выпить, Михаил. Сама картина разделена на пять частей. В первой половине описывается знакомство двух персонажей в комичной ситуации — однажды дом девушки по заявке на ремонт посещает Михаил, в которого она влюбляется с первого взгляда. Поэтесса сравнивает мужчину с античными философами и героями сентиментальных романов, однако он ее не понимает, занимаясь исключительно своей работой, после которой покидает дом поэтессы. Ксения с трудом переносит разлуку с "Героем из ЖЭКа" и чаще оставляет заявки на ремонт. С каждым новым визитом Михаила чувства поэтессы усиливаются, но мужчина воспринимает их как абсурдную шутку. Во второй половине картины герои договариваются о вечерней встрече, которая оборачивается крахом — Ксения обвиняет опоздавшего и выпившего Михаила в неверности и отказывается от своих чувств. Спустя некоторое время мужчина осознает свою ошибку и признается Ксении в чувствах. Однако поэтесса в истерике прогоняет сантехника. Спектакль заканчивается монологом автора о неразделенных чувствах героев: "Вот такая, братцы, шутка получилась, нешуточная".

Спектакль затрагивает сразу несколько тем. С одной стороны, это история неудавшейся любви совершенно разных людей — поэтессы Ксении, воспитанной на античной и классической литературе, и сантехника Михаила. С другой стороны, постановка рассказывает о влиянии людей из разных социальных и культурных слоев друг на друга, в чем организаторы проекта видят уникальность произведения Сигарева.