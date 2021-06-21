Интервью с преподавателем иностранных языков

Брайану Александру Виллегасу 26 лет, он приехал из далекой Латинской Америки учиться в Россию. Но помимо учебы парень работает преподавателем испанского и английского. Если вы хотите узнать, как быстро и легко выучить иностранный язык, то читайте наше интервью!

- Расскажи откуда ты приехал? Какие языки знаешь?

- Я из Латинской Америки, из Эквадора. Когда я говорю людям откуда приехал, они часто переспрашивают, не все знают такую страну как Эквадор, но все знают Галапагосские острова. После учебы в школе я год прожил в Америке, поэтому в совершенстве владею английским и конечно же испанским и русским.

- Как начал преподавать языки в Самаре?

- У себя на Родине я преподавал испанский язык для людей, которые не умеют читать и писать. У меня есть педагогическое образование. Когда я приехал сюда, то познакомился с девушкой, которая хотела выучить испанский, и я ей в этом помог. Так началась моя работа преподавателем. Я работал во многих лингвистических школах, но сейчас заключил контракт с одной, по-моему мнению лучшей в городе. У меня много онлайн-учеников. С этими ребятами мы занимаемся по зуму или скайпу. У меня есть даже ученики из других городов. Свободного времени почти нет. А в вязи с пандемией, работы стало еще больше. Людям стало скучно на карантине, и они начали учить языки. Так как преподавателей испанского языка в Самаре не много, поток учеников достаточно большой.

- Почему ты решил стать преподавателем иностранных языков?

- Ну во-первых, по приезде в другую страну мне нужно было как-то зарабатывать. Мне было 20, когда я приехал сюда. И уже в то время я не хотел зависеть от родителей. Они были не очень рады, что я работаю и учусь одновременно. Они считают, что я приехал сюда учиться и должен полностью сосредоточиться на учебе.

- Что тебе больше всего нравится в работе?

- Мне нравится, когда я вижу успехи своих учеников, когда через 3 месяца занятий мы уже вместе говорим на другом языке, вместе смеемся и болтаем. В работе преподавателя ты не только «отдаешь» часть себя, своей культуры, даже часть своей души, но и «забираешь» что-то новое для себя. Это некий обмен между тобой и твоими студентами. Часто со своими учениками мы встречаемся вне учебного времени. Иногда мы собираемся вместе, чтобы приготовить национальные блюда или посмотреть фильм на иностранном языке. Благодаря преподаванию я обрел много новых знакомых. Ко мне приходят учить языки люди из разных профессий и сфер деятельности.

- А что не нравится?

- Я не люблю безответственных людей, скажу честно. Я не люблю, когда у человека нет мотивации выучить язык. Тогда он не делает домашнее задание, не записывает новые слова в тетрадь, очень невнимателен на занятии, ну и так далее.

- Как проходят твои занятия?

- Для меня самое главное — это общение. Зачем учить язык, если ты не будешь выстраивать «communication» с другими?! Наши занятия всегда проходят в интерактивной форме. Я стараюсь много разговаривать со своими учениками, чтобы они слышали речь носителя, не боялись говорить. Мы часто поем песни на иностранных языках. Ведь намного легче запомнить припев песни, чем кучу новых слов. Таким образом мы пополняем словарный запас. Я стараюсь узнать интересы учеников. Ведь намного приятней говорить на иностранном языке на тему, в которой ты разбираешься. На занятиях мы часто смотрим отрывки сериалов или фильмов. Конечно, знание грамматики необходимо, но часто, выучив грамматику, люди не могут говорить, они не знают как. Поэтому важно не стесняться и уметь выражать свои мысли на другом языке, подбирать слова, которые ты уже знаешь. Во время занятий мы стараемся всегда говорить на иностранном языке. Если человек ни разу не говорил на испанском, то на 3-4 занятии, он уже будет меня понимать.

- Сколько времени нужно, чтобы выучить язык?

- Я уже 5 лет учу русский, находясь в России, и все еще встречаю новые слова. Язык можно учить всю жизнь. Это зависит от человека. Кто-то может выучить язык за три месяца. Ну, как выучить: говорить на широкие темы, понимать фильмы и музыку. Кто-то учит язык два года и не может сказать пару предложений. Все индивидуально. Главное в изучении — это стабильность и самообучение. Нужно уделять изучению языка каждый день по 15-20 минут. Занятия с преподавателем — это хорошо, но нужно повторять пройденный материал каждый день и что-то учить самому. Тогда будет успех и прогресс!