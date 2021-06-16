"Рулить" системой: backend-разработчик о том, что стоит за веб-сайтами и интернетом вещей

— Как ты пришел в программирование?

Еще в школе я долго думал кем хочу стать, пробовал пойти в науку, в искусство. В 9 классе я посмотрел сериал "Кремниевая долина" и меня очень привлекла такая жизнь программистов. Окончив школу, поступил в КНИТУ на специальность "Автоматизированные системы обработки информации и управления". За время университета я увлекся программированием на Python. С помощью этого языка программирования можно заниматься множеством интересных вещей, от разработки искусственного интеллекта до тестирования программ.

— В чем заключается твоя работа?

Сайты, которыми вы пользуетесь, состоят из двух частей: серверная и визуальная.

Серверная часть формирует данные для визуальной части, для всех элементов сайта. Разработчик серверной части и есть backend-разработчик. Он отвечает за логику сайта, за данные, которые с помощью визуальной части видит пользователь.

Разработчик визуальной части, или frontend-разработчик, занимается красивым дизайном сайта, тем, что действительно оценит обычный пользователь.

— Почему ты выбрал backend-разработку?

Разработкой алгоритмов для вычисления статистики в социальной сети, например, не похвастаешься, но эта область мне легко дается. Здесь не нужно заморачиваться над размером окошечка, над его скругленными краями, над тем, в каком виде пользователь будет видеть нужную ему информацию, над навигацией сайта, хотя и в этом есть свой шарм. Несомненно, вклад frontend-разработчика нельзя недооценивать.

Правда, backend-разработчик, по моему мнению, является человеком, который "рулит" системой, настраивает её и запускает. Он занимается серверной частью не только для сайтов, но и для мобильных приложений. Не менее интересное ответвление — интернет вещи. Ваши фитнес браслеты, умные весы, чайники построены на системе интернет вещей. Высчитывание устройством характеристик, передача информации на смартфоны — в этом заключается работа специалиста. Это крутая область, в которой можно управлять тем, что пользователь видит через интерфейс, поэтому я — backend-разработчик.

— Были ли у тебя заблуждения о программировании, когда начинал учиться? Какие?

Заблуждений в самом программировании у меня не было, но были заблуждения в работе программистом. Я считал, что каждый программист вносит большой вклад в какой-либо проект и занимается серьезными вещами. На практике в большинстве компаний многие программисты "засиживаются" на начальных позициях и вносят небольшой вклад. В основном занимаются исправлением ошибок в коде. Но так не везде, в некоторых компаниях даже на начальных позициях программистам дают серьезные задачи. Мне повезло работать в компании, относящейся к такому типу.

— Ты сейчас учишься на 3-м курсе, а уже работаешь по профессии. Как найти работу программистом?

Нужно лишь работать над своими знаниями долго и усердно, прокачивать их как практически, так и теоретически. В области backend-разработки важно не только знать технологии, с помощью которых можно создать веб-систему, но и обладать базовыми знаниями, например, знать алгоритмы распространенных задач и основы построения архитектуры кода.

— Должны же быть и какие-то минусы. Что тебе больше всего не нравится в профессии?

Как во всех областях, и в этой есть свои плюсы и минусы, но недостатков пока что я не вижу. Единственное, именно в backend-разработке для кого-то будет минусом то, что своей разработкой не похвастаешься перед обычными пользователями, которые не разбираются в программировании.

— С какими сложностями в работе ты сталкивался?

Самое трудное в этой профессии — грамотно спроектировать то, что ты будешь делать, свою цель. Многие думают, что программировать — это сесть за компьютер и начать кодить. На деле перед работой нужно четко обозначить для себя задачи, и при дальнейшей разработке будет легче.