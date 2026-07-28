ИТ-холдинг Т1 — лидер ИТ-отрасли России, по версии RAEX

28.07.2026 12:36 Читали 9

ИТ-холдинг Т1 третий год подряд занимает первое место в рэнкинге крупнейших российских компаний в сфере информационных технологий, по версии "РАЭКС-Аналитика" (RAEX). Методология RAEX ранжирует участников рэнкинга по показателю суммарной выручки от ИТ-деятельности.

Рэнкинг крупнейших компаний и групп в области ИКТ проводится RAEX ("РАЭКС-Аналитика") ежегодно. Цель проекта — обозначить ведущих представителей ИТ-сферы. Сохранение лидерских позиций ИТ-холдингу Т1 обеспечил фокус на развитии продуктов в области ИИ, ПО, облачных сервисов, отраслевых ПАКов, инфраструктурного оборудования и ИБ-сервисов.

"В 2025 году мы, как и весь ИТ-рынок, работали в условиях жёсткой бюджетной политики наших клиентов, переноса сроков крупных проектов, дефицита и удорожания высокопроизводительных вычислений и систем хранения данных под ИИ-нагрузки, а также нехватки кадров в отдельных нишах, — комментирует Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1. — Наши позиции в рейтинге — результат слаженной работы команды холдинга, буквально за полгода пересобравшей и выдавшей в рынок технологическое предложение, максимально адаптированное под насущные потребности удешевления технологий при сохранении их эффективности для отечественного бизнеса".

По итогам 2025 года, в структуре выручки ИТ-холдинга Т1 наибольшую долю заняли продажа ПО и ИТ-оборудования (38% и 31% соответственно), далее следуют разработка ПО (18%), техподдержка (11%) и комплексные проекты (2%). Самыми динамично развивающимися направлениями бизнеса стали разработка ПО и техническая поддержка — оба выросли на 24% год к году. Эти фокусы обеспечили ИТ-холдингу Т1 лидерство не только в рэнкинге крупнейших ИКТ-компаний страны, но и крупнейших разработчиков ПО, а также поставщиков услуг в области информационных технологий.

Ранее ИТ-холдинг Т1 вошел в ТОП-3 рейтинга "TAdviser500: Крупнейшие ИТ-компании в России", который объединяет российских системных интеграторов, ИТ-дистрибьюторов, разработчиков ПО и аппаратного обеспечения, ИТ-инсорсеров крупных отечественных компаний, а также представителей зарубежных компаний, работающих в России.