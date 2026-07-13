Комары "дарят" туристам на юге лихорадку Западного Нила и паразитов — статистика ВСК

13.07.2026 12:28 Читали 30

Укусы комаров не всегда бывают безобидными — зачастую насекомые становятся переносчиками смертельных вирусов, однако первые симптомы болезни могут проявиться только через 3 недели. Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, какие болезни переносят комары и как минимизировать последствия укусов.

Самый распространенный диагноз после укусов комаров в России — это лихорадка Западного Нила (ЛЗН). Причем вирус стал встречаться и за пределами южных регионов, в частности, в средней полосе. Опасность недуга в том, что у 80% зараженных болезнь протекает как легкая простуда, а у 1-5% перерастает в тяжелый менингит. Смертность при тяжелой форме заболевания достигает 10%. Второй по распространенности в РФ диагноз — дирофиляриоз. Это паразитарное заболевание, вызванное локализацией в организме человека червя рода Dirofilaria. Лечится недуг легко — хирург просто удаляет гельминта. Основные очаги болезни в России — это Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области. Также комары могут спровоцировать туляремию и вирус Калифорнийского энцефалита — они регистрируются в разных регионах страны, хотя и гораздо реже.

Основная опасность перечисленных диагнозов — сложность диагностики. Ни цвет, ни размер, ни зуд после укуса не сигнализируют о наличии вируса. Инфекция проявляется не на коже, а внутри организма в период от 3 дней до 3 недель. Ключевые симптомы, при которых нужно обратиться к врачу — резкий скачок температуры через неделю после укуса, сильная боль в голове и ломота, которую списывают на "усталость", увеличение лимфоузлов.

К сожалению, вакцины от болезней, переносимых комарами (кроме желтой лихорадки), не существует. Поэтому людям, проводящим много времени на природе, стоит придерживаться ряда профилактических мер. Дачникам необходимо осмотреть участок — ведра с водой, бочки для полива и даже поддоны под цветами являются инкубаторами для комаров, а менять в них воду надо не реже, чем раз в неделю. Важно использовать репелленты — средства с ДЭТА (N, N-диэтилтолуамид) или пикаридином наносить на открытые участки кожи, а в фумигаторы — устанавливать в помещениях. Кроме того, стоит отдавать предпочтение одежде светлых тонов и с длинными рукавами — это даст эффект, сопоставимый с репеллентами.

"Не верьте мифам про "укрепление иммунитета" таблетками для защиты от комаров. Иммуномодуляторы не спасают от трансмиссивных инфекций, а бесконтрольный прием может лишь навредить. При заражении главный фактор выздоровления — ранняя диагностика. Если вы обратитесь к врачу при первых симптомах — температуре, головной боли, — а не на 5-й день болезни, шансы на легкое течение и полное выздоровление практически стопроцентные. Комары опасны, но не смертельны для здорового человека, если знать о рисках. Будьте внимательны к себе, и лето пройдет без происшествий", — отметила Вероника Варламова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.