Хоккейная "Лада" расторгла контракты с 12 игроками

Тольяттинский ХК "Лада" сообщил о массовой "чистке" игрового состава. 12 спортсменов покинут клуб.

Александр Трушков присоединился к "Ладе" в 2021 году. В КХЛ Александр отыграл за клуб 93 игры, 7 из которых "на ноль". В ВХЛ вратарь отыграл 101 матч и отметился 4 "сухарями". На счету первого номера "Лады" новый клубный рекорд "сухой" серии в КХЛ — 150 минут и 14 секунд.

Иван Бочаров присоединился к "Ладе" в минувшем сезоне и провел за тольяттинский клуб 43 игры.

За плечами Владислава Семина 200 игр в КХЛ, 5 из которых в плей-офф, 7 заброшенных шайб и 25 передач.

Артем Земченок присоединился к "Ладе" перед стартом сезона. За 58 игр защитник набрал 10 (2+8) очков. В составе "Лады" Артем преодолел отметку в 650 матчей в КХЛ!

Даниил Бокун оказался в "Ладе" по ходу сезона после обмена с "Северсталью". В КХЛ за нашу команду белорусский защитник провел 34 игры и отметился 1 передачей.

Колби Уильямс пополнил ряды "Лады" в декабре. За 26 игр в составе нашей команды канадский защитник набрал 7 (1+6) результативных балла при показателе полезности "-2".

Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо покидают хоккейный клуб "Лада" в связи с истечением срока контрактов.

Дмитрий Кугрышев провел за "Ладу" 198 матчей и набрал 101 (35+66) очков. В составе команды форвард преодолел отметку в 850 матчей в КХЛ!

Алексей Ожгихин присоединился к команде 3 года назад и отметился 17 (10+7) очками за 94 матча.

Андрей Обидин стал игроком тольяттинской команды накануне сезона 2025/206. За 55 матчей форвард забросил 7 шайб и отдал 2 передачи.

Артур Тянулин начинал сезон в ХК "Сочи", а в декабре присоединился к "Ладе". За 33 матча Артур набрал 21 (4+17) результативный балл.

Канадский нападающий Тайлер Граовац сыграл за "Ладу" 19 матчей, забросил 5 шайб и отдал 3 передачи.

Томаш Юрчо провел в составе тольяттинской команды 32 игры. За это время легионер набрал 13 (7+6) очков.

Также "Лада" не стала продлевать контракты с семью специалистами из тренерского состава.