ХК "Лада" покидают семь тренеров

Хоккейный клуб "Лада" принял решение не продлевать контракты с семью тренерами, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с главным тренером Павлом Десятковым решено не продлевать. Павел Николаевич возглавил команду в начале сезона 2025/2026. Под его руководством "Лада" провела 63 игры, в которых удалось набрать 45 очков. Команда трижды обыграла "Ак Барс", а также отметилась победами над "Динамо" Минск и ЦСКА.

Также тольяттинский клуб покинут следующие специалисты: 

Максим Смельницкий — тренер нападающих. Алексей Емелин — тренер защитников. Алексей Семенов — тренер вратарей. Антон Зеленов — тренер вратарей. Нормундс Силиньш — тренер по физической подготовке. Валерий Никулин — тренер по развитию.

Напомним, что по заявлению губернатора Самарской области, "в межсезонье "Ладе" предстоит провести большую подготовительную  работу к новому чемпионату, сделать правильные выводы, принять ряд решений". 

