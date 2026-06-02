"Поставлял алкоголь": стали известны подробности коррупционной истории во ФСИН в Самаре

"Поставлял алкоголь": стали известны подробности коррупционной истории во ФСИН в Самаре

В Самарской области под следствие попали два высокопоставленных сотрудника исправительной колонии №3 (ИК‑3) УФСИН России. Речь идет о начальнике учреждения и руководителе оперативного отдела колонии. В отношении них возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия. Волга Ньюс стали известны подробности этой истории.

По версии следствия, все началось с того, что начальник колонии сговорился с гражданином Таджикистана, который хотел покровительства и особых условий содержания, а взамен был готов финансировать некоторые необычные потребности руководства ИК-3.

По данным правоохранителей, договорились примерно о следующем: осужденный вел предпринимательскую деятельность на территории учреждения — занимался торговлей запрещенными предметами, в том числе телефонами и наркотиками, и сам свободно пользовался мобильным телефоном. В обмен на такую жизнь осужденный организовывал "помощь учреждению". Среди прочего, например, он проводил ремонт в отряде строгих условий отбывания наказания, где содержатся лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти работы официально не оформлялись.

Но самое интересное, что, по версии правоохранителей, осужденный обеспечивал проведение неформальных мероприятий для сотрудников учреждения. В них были включены поставки продуктов, алкогольной продукции, бытовой техники и т.д. Практика, по версии следствия, получила распространение и среди подчиненных начальника колонии. В частности, начальник оперативного отдела Т.С.Д. был задержан за получение взятки от того же осужденного.

19 марта 2025 г. в СУ СК России по Самарской области в отношении Т. С. Д. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). А 21 мая 2025 г. было возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Также, по неофициальным данным, начальник отдела собственной безопасности в системе ФСИН близко общался с бывшим начальником учреждения. После возбуждения дела "безопасник" уволился и тайно убыл на СВО.

Интересно, что неофициально в кулуарах сейчас обсуждают: мол, "попавшимся" на содержании у осужденного сотрудникам колонии ничего не будет. Якобы кто-то из них, используя связи, намерен пытаться надавить на прокуратуру и суд. При этом, как неофициально отмечают юристы, коррупционные связи с осужденными и утрата контроля над ситуацией внутри колонии могут быть особо опасны.

По мнению экспертов, формирование неформальных "центров влияния" среди осужденных, их вовлечение в незаконную деятельность и предоставление им привилегий подрывают основы безопасности всего ведомства. В ряде регионов такие процессы приводили к ЧП, в том числе захвату сотрудников в заложники и массовым нарушениям режима содержания.

"Северсталь Сеть" развивает цифровые продажи

"Северсталь Сеть" увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 года. Результатами развития цифровых продаж для малого и среднего бизнеса в рамках V Общероссийской конференции "Электронная коммерция на рынке металлов" поделился руководитель проекта по развитию электронной коммерции "Северсталь Сети" Даниил Ермолин.

Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

На первый летний месяц онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркий коктейль премьер, в котором в правильных пропорциях представлены детективы и комедии, военные и спортивные драмы, приключения и романтика, а также детское кино на каникулы.

Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы "Фишер" состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

Алексей Лошкарев: "Первоочередное, чем должен овладеть студент, это умение ориентироваться в стеке технологий"

Какие перспективы перед молодыми людьми открывает обучение по разработке видеоигр и мультимедийных приложений? Как в ПГУТИ работают с виртуальной реальностью и какие компетенции нужны для ее создания? Об этом и не только "Цифра" поговорила со старшим преподавателем кафедры информационных систем и технологий Алексеем Лошкаревым.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

