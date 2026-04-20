16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Три технологии защиты данных будут развиваться параллельно

Читали 15

На форуме Data Fusion обсудили перспективы технологий защиты данных: Три направления цифровой безопасности сформируют основу российского рынка технологий защиты данных в ближайшие годы — доверенные вычислительные среды, конфиденциальные вычисления и гомоморфное шифрование. Причем развиваться технологии будут параллельно. Об этом заявил заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Карпович во время экспертной дискуссии "Развитие рынка данных в России" на форуме Data Fusion.

По словам эксперта, рост объемов информации создает новые риски и требует принципиально иных подходов к обработке данных.

"Данных становится настолько много, что к 2035 году мы будем жить в полностью цифровом мире. А чем больше данных вокруг нас, тем больше уязвимостей", — подчеркнул Карпович.

Первым направлением развития защиты данных эксперт назвал доверенные вычислительные среды — технологические "сейфы", в которых данные хранятся и обрабатываются без доступа извне, что повышает их сохранность. В России уже есть первые подобные решения, например, ПАК "Эвирис" от ИТ-Холдинга Т1. Однако регуляторная практика не успевает за технологическими изменениями.

"В настоящее время выгрузка данных в такие системы формально считается передачей третьим лицам. Сейчас крупнейшие игроки рынка совместно с регулятором ведут работу над правовым режимом, который позволит применять подобные решения в России", — уточнил Карпович.

По его мнению, именно доверенные среды станут основой для промышленных ИИ-проектов, в которых требуется работа с реальными клиентскими данными и высокая скорость обработки. Большие возможности это обеспечивает в сфере борьбы с мошенничеством. "Телеоператоры знают, что пользователь получил подозрительный звонок, банки видят попытку снять деньги с его счета. Объединение этих данных позволит мгновенно реагировать на потенциальные мошеннические действия" — представил один из сценариев Сергей Карпович.

Такая коллаборация будет возможна в рамках государственной системы "ГИС Антифрод", создаваемой под контролем Минцифры для борьбы с мошенничеством.

Второй тренд — конфиденциальные вычисления, которые дают возможность организациям обмениваться наборами уже зашифрованных данных и проводить совместную аналитическую работу. Подобные решения применяются в скоринговых проектах, когда организация не обладает всем объемом информации и для достижения максимального эффекта необходимо консолидировать данных нескольких участников, не раскрывая сами данные.

Третье направление — гомоморфное шифрование, при котором аналитика проводится исключительно на зашифрованных данных, обеспечивая почти стопроцентную защиту.

"Это технология, которая гарантирует безопасность: результаты вычислений идентичны тем, что получаются на открытых данных", — отметил эксперт. Карпович добавил, что подобные решения уже применяются в разных странах, в том числе для подсчета голосов во время выборной кампании.

Все три направления — доверенные среды, конфиденциальные вычисления и гомоморфное шифрование, по мнению эксперта, будут развиваться параллельно, создавая емкие рыночные ниши.

"Все эти технологии важны, и каждая найдет свою нишу — от промышленной обработки до аналитики и защиты персональных данных", — заключил Сергей Карпович.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 апреля 2026
Три технологии защиты данных будут развиваться параллельно

В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она