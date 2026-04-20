Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Карьера в ИИ-эпоху: "Ростелеком Лицей" запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям

Образовательная платформа "Ростелеком Лицей" представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для "Лицея".

"Ростелеком", как крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, играет важную роль в цифровой трансформации государства, бизнеса и социальной сферы. С помощью новых образовательных программ компания поможет развитию цифровых компетенций подрастающего поколения.

Курсы "Основы нейросетей", "Нейросети для детей: создание кода" и "Создание игр с помощью нейросетей" научат грамотно использовать возможности искусственного интеллекта: обрабатывать аудио, видео и тексты, генерировать код. Онлайн-курс "Веб-дизайн для детей" обучает работе в популярной онлайн-программе для дизайнеров Figma ("Фигма"), а "Онлайн-курс по робототехнике для детей" — основам 3D-моделирования. Помимо теоретических знаний, слушатели получат ценный практический опыт, так как итогом ряда программ станет самостоятельно созданный проект.

Программы "Веб-дизайн для детей" и "Создание игр на Unity: курс для детей" разработаны совместно с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. "Ростелеком Лицей" стал первой образовательной онлайн-платформой для детей, запустившей курсы с самым известным техническим вузом страны. Это результат реализации меморандума о сотрудничестве, который был подписан сторонами на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Ростелеком" готов делиться цифровой экспертизой с подрастающим поколением. Новые программы на "Ростелеком Лицее" — это почти 550 академических часов, которые помогут детям и подросткам освоить ключевые ИТ-навыки, а может быть и выбрать будущую профессию. Лекции для нашей платформы подготовлены ведущими отечественными преподавателями, ИТ-разработчиками, геймдизайнерами и инженерами. А совместные курсы с МГТУ, старейшим техническим вузом страны, не только гарантируют их высокое качество образования, но и дают нашим ученикам возможность проверить и убедиться в своих возможностях. Рассчитываем, что новые программы помогут слушателям определиться с траекторией своего личного развития в быстро меняющемся технологическом мире".

Александр Гофман, директор Центра "Креатех" МГТУ имени Н. Э. Баумана:

"Вместе с "Ростелекомом" мы формируем принципиально новый подход к обучению геймдеву для детей — не как к набору теоретических знаний, а как к полноценной практике создания цифровых миров. В этой модели образования ребенок выступает не просто учеником, а разработчиком, дизайнером и исследователем одновременно. Центр "Креатех" играет здесь ключевую роль, наши методологии помогают говорить о сложных технологических вещах через язык творчества и опыта. Для нас это не просто проект, а важная часть миссии: развивать новое поколение создателей, которые свободно мыслят на языке технологий и творчества".

Восемь курсов, представленных на платформе, доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей. Это программы по дизайну (совместный курс с МГТУ имени Н. Э. Баумана), компьютерной грамотности, программированию, фотографии. Также в свободном доступе ряд курсов по психологии, которые помогут родителям лучше понять ребенка. 

Карьера в ИИ-эпоху: "Ростелеком Лицей" запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям

Образовательная платформа "Ростелеком Лицей" представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для "Лицея".

Антон Ананьев: "Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса"

Российская промышленность нуждается в импортонезависимом инженерном программном обеспечении. Одним из лидеров разработки таких цифровых платформ является компания "АСКОН". Каковы особенности этих решений? Какие преимущества они дают предприятиям? И почему важно сосредоточиться на подготовке цифровых инженеров? На эти и другие вопросы в интервью "Цифре" ответил управляющий директор "АСКОН-Самара" Антон Ананьев.

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

"Команда, тренировки и сцена — это моя жизнь" — Елизавета Пыльнова о студенчестве в ПГУТИ

Елизавета Пыльнова учится на четвертом курсе факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций на специальности "Прикладная информатика". За годы учебы она не только погрузилась в мир ИT и аналитики, но и стала активным участником жизни университета: капитаном сборной по фитнес-аэробике, лауреатом областного конкурса "Студент года", победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ" и волонтером в многочисленных проектах. Мы встретились с Елизаветой, чтобы узнать, как ей удается совмещать учебу, спорт, студенческие проекты и участие в конкурсах, и что помогает ей оставаться мотивированной и дисциплинированной.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

