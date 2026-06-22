Авито Путешествия: спрос на аренду загородных домов вырос на 17%

Изменилась и глубина бронирования: в этом году россияне выбирали квартиры на длинные летние выходные в среднем за 18 дней до заселения, а загородные дома — за 22 дня. Год назад отдых планировали за 12 и 16 дней соответственно.

Загородные дома на праздниках снимали большими компаниями, в среднем на 6 человек. Большинство путешественников останавливались в домах всего на 1 день, но в таунхаусах и на базах отдыха отдыхали дольше — по 2 дня.

Средняя стоимость загородного дома составила 13 100 рублей за ночь. Дороже всего обходился отдых в коттеджах (19 400 рублей), а самыми бюджетными оказались дачи (8 200 рублей) и глэмпинги (9 000 рублей).

Чаще всего загородные дома бронируют в Московской и Ленинградской областях, Башкортостане, Краснодарском крае и Челябинской области. За год топ направлений не изменился, но интерес к отдыху в Подмосковье вырос на 36%.

Самую заметную динамику спроса на загородное жильё в праздники показала Пензенская область (+165%). Также значительно выросло число бронирований в Кировской (+90%), Саратовской (+71%), Смоленской (+67%) и Мурманской (+61%) областях, Забайкальском крае (+52%) и Курской области (+51%).

Квартиры на июньские праздники выбирали для коротких поездок на 1 ночь компанией из 3 человек. Средняя стоимость суток составила 4 700 рублей. Дешевле всего обходилась аренда студий и однокомнатных квартир — 4 100 и 4 300 рублей соответственно.

Чаще всего квартиры бронировали в Ленинградской, Московской и Нижегородской областях, Татарстане и Краснодарском крае. Среди городов лидировали Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва и Краснодар.

Быстрее всего спрос на квартиры в праздники вырос на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае число бронирований увеличилось на 75%, в Приморском — на 30%. Также заметный рост в Нижегородской (+21%), Тамбовской (+17%) и Орловской областях (+13%).

"Загородный отдых летом становится всё более востребованным: путешественники хотят провести праздники вдали от городского шума. Планировать такие поездки стараются заранее, чтобы выбирать самые интересные и выгодные варианты — в этом году дома и квартиры бронировали почти на неделю раньше, чем в 2025-м. И конечно, отдыхают россияне всей семьёй: в квартирах на праздниках останавливались три человека, включая одного ребёнка, а в загородных домах — компания из шести человек, обычно с двумя детьми", — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

По данным опроса, проведенного аналитиками Авито Рекламы, каждый пятый путешественник потратил на поездку в июньские праздники до 10 000 рублей на человека, 16% — от 10 до 25 тысяч. Средние расходы составили около 27 800 рублей на одного, включая проживание, транспорт и прочие траты.

Чаще всего на длинные выходные отправлялись с детьми (28%) или с партнером (27%), реже — с родителями и родственниками (18%) или друзьями (13%). Каждый восьмой путешествовал в одиночку.

Онлайн-реклама повлияла на выбор направления или жилья у 59% из тех, кто планировал поездку: для 15% она стала одним из главных факторов, еще 23% учитывали ее наряду с другими параметрами, 21% иногда обращали на нее внимание. Чаще всего на итоговый выбор повлияли реклама на сайтах и маркетплейсах (44%), реклама в соцсетях (34%) и реклама в поисковых системах (30%).

"Больше половины путешественников, которые планировали поездку на июньские праздники, так или иначе обращали внимание на онлайн-рекламу при выборе жилья или направления. При этом 44% респондентов указали рекламу на сайтах с объявлениями как решающую. Для брендов в сфере туризма и недвижимости это точка коммуникации с пользователями: важно быть заметными там, где аудитория уже находится в процессе принятия решения", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнёрств.