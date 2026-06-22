Есть дебют!

Встреча получилась очень интересной и результативной. В середине первого тайма счет в матче открыл еще один игрок сборной Кабо-Верде, представляющий Российскую Премьер-Лигу — Кевин Ленини. Еще до перерыва Уругвай забил дважды и вырвался вперед. На 58 минуте Беншимол был заменён, так, увы, не отметившись результативными действиями в матче. А еще через 4 минуты африканцы отыгрались, установив тем самым окончательный счет встречи — 2:2. Таким образом сборная Кабо-Верде во второй раз подряд не дала фаворитам себя обыграть, а Желсона Беншимола хочется поздравить с дебютом на чемпионате.