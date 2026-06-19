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Сталь Correx подтвердила высокую коррозионную стойкость в теплоносителях Thermagent

Независимые испытания подтвердили высокую коррозионную стойкость стали Correx производства "Северстали" в гликолевых теплоносителях Thermagent компании Sintec. Показатели материала оказались в 6–8 раз лучше требований ГОСТ 28084, что позволяет производителям радиаторов заявлять срок службы и гарантии до 25 лет.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

В сегменте отопительных систем с антифризом к материалам оборудования предъявляются повышенные требования из-за более агрессивных условий эксплуатации. В частности, одной из основных причин выхода приборов из строя остаётся язвенная коррозия, развивающаяся при наличии кислорода, завоздушивания, нарушениях циркуляции и образовании отложений. Поэтому состав, чистота и качество стали становятся ключевыми факторами, определяющими ресурс изделия и уровень гарантийных рисков.

Сталь Correx с повышенной коррозионной стойкостью была разработана экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг" совместно с учёными ЦНИИ Чермет им. И. П. Бардина под реальные условия эксплуатации современных систем отопления, включая гликолевые антифризы. Линейка включает две модификации: Correx Stamp для штамповки и глубокой вытяжки и Correx Tube для гибки и профилирования, что позволяет применять материал в действующих производственных процессах без изменения оборудования и дополнительных инвестиций.

Уникальная технология производства обеспечивает однородную ферритную структуру и высокую чистоту металла. За счёт этого сопротивление язвенной коррозии по сравнению с традиционными марками стали увеличивается до 1,5 раза.

Для подтверждения стабильности характеристик стали Correx в среде антифризов, применяемых в системах отопления, "Северсталь" организовала независимые испытания в аккредитованной Испытательной лаборатории АНО "Химическая экспертиза". Образцы Correx Stamp тестировались в теплоносителях Thermagent производства компании SINTEC на основе пропиленгликоля и этиленгликоля. По данным маркетинговой группы "Текарт", эта линейка занимает преобладающую долю рынка теплоносителей в России, а значит полученные результаты отражают поведение материала в типичных системах отопления, с которыми работают производители оборудования и конечные потребители.

По результатам независимых исследований в гликолевых теплоносителях сталь Correx продемонстрировала шести- и восьмикратный запас коррозионных потерь относительно требований ГОСТ 28084.

Сравнительные испытания также показали, что сталь Correx вошла в число наиболее устойчивых материалов наравне с медью М‑1, латунью Л‑63 и припоем ПОС 40 — материалами, которые традиционно рассматриваются как устойчивые в синтетических гликолевых средах. Для производителей радиаторов это открывает возможность перейти с более дорогих и сложных в переработке цветных сплавов и нержавеющих сталей на отечественный холоднокатаный прокат с подтверждённым ресурсом до 25 лет. В результате компании получают инструмент для создания более конкурентоспособной продукции с длительным сроком службы и оптимизированной себестоимостью.

"Качество стали — основа, от которой зависит надёжность конечного продукта. Correx позволяет производителям систем отопления значительно продлевать безаварийный срок службы приборов. Такой подход обеспечивает не только соответствие современным стандартам, но и формирует у конечного покупателя доверие к бренду", — отметил Евгений Блохин, руководитель направления продаж производителям бытовой техники "Северстали". 

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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Независимые испытания подтвердили высокую коррозионную стойкость стали Correx производства "Северстали" в гликолевых теплоносителях Thermagent компании Sintec. Показатели материала оказались в 6–8 раз лучше требований ГОСТ 28084, что позволяет производителям радиаторов заявлять срок службы и гарантии до 25 лет.

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