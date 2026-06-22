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Авито Спецтехника: в Москве состоится Национальный форум "Дело спецтехники" НАДДиПС

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Авито Спецтехника выступит стратегическим партнёром Национального форума "Дело спецтехники" НАДДиПС, который состоится с 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве на площадке "Лукойл Арена". Крупнейшее мероприятие, сочетающее в себе насыщенную деловую программу и обширную выставочную экспозицию, соберет производителей, дилеров, дистрибьюторов, представителей регуляторов, сервисные компании, поставщиков технологий, лизинговые организации и других участников рынка.

Организатор форума — Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС), которая объединяет 51 компанию, занимающуюся производством, продажей и обслуживанием строительной техники и оборудования. Участники ассоциации представляют около 60% рынка специальной техники. В ассоциацию входят более 50 всемирно известных брендов строительной и специальной техники, оборудования и расходных материалов. НАДДиПС проводит более 20 мероприятий в год, включая заседания правления, конференции, общие собрания участников, закрытые отраслевые встречи и три профильных форума ежегодно.

Стратегическим партнером мероприятия выступает Авито Спецтехника — крупнейшая цифровая платформа отрасли, которая объединяет продавцов, покупателей, арендодателей и арендаторов техники. Благодаря многолетней экспертизе и глубокой аналитике платформа выступает одним из ключевых драйверов развития отраслевого диалога.

"На протяжении последних четырех лет Авито Спецтехника развивала конференцию "Дело Спецтехники" как площадку для открытого диалога и обмена экспертизой между участниками рынка, — прокомментировал Максим Мажуга, директор направления "Спецтехника" в Авито. — В 2026 году проект выходит на новый уровень: объединив опыт, компетенции и отраслевую экспертизу НАДДиПС и Авито Спецтехники, мы создаем крупнейший в России форум, который объединит производителей, дилеров, сервисные компании, поставщиков технологий, финансовые организации и владельцев техники.

Сегодня рынок спецтехники переживает глубокую трансформацию. Меняются модели продаж, растет роль цифровых каналов, повышаются требования к прозрачности сделок и эффективности управления техникой. Как крупнейшая цифровая платформа отрасли, Авито Спецтехника ежедневно видит эти изменения через данные о спросе, предложении и поведении участников рынка. Мы понимаем, насколько востребованы сегодня качественная аналитика, обмен практическим опытом и совместный поиск решений для развития отрасли.

Мы убеждены, что именно благодаря объединению экспертизы, открытой профессиональной дискуссии и сотрудничеству всех участников рынка можно обеспечить его устойчивое развитие и создать новые возможности для роста бизнеса".

Помимо участия в формировании деловой программы, компания подготовила для участников форума специальную программу лояльности с дополнительными возможностями и преимуществами для развития бизнеса.

Рынок спецтехники и коммерческого транспорта — отрасль, остро реагирующая на изменения, но традиционно преодолевающая трудности. Однако трансформация, начавшаяся несколько лет назад, носит системный характер и затрагивает все звенья отраслевой цепочки — от производителей и дистрибьюторов до сервисных компаний и конечных потребителей техники. В этих условиях особое значение приобретает консолидация профессионального сообщества и выработка совместных решений, способных обеспечить устойчивость отрасли.

Форум в цифрах:

  • 40 000+ посетителей;
  • 20 000 м² выставочной экспозиции;
  • 50+ участников выставки;
  • 30+ компаний-участников форума;
  • 100+ спикеров;
  • 10 000+ слушателей деловой программы;
  • 3 дня работы форума;
  • 18 разделов выставки;
  • 10+ номинаций премии "Дело спецтехники 2026".

Деловая программа форума предоставит площадку для открытого диалога всех сторон, вовлеченных в производство, дистрибуцию и эксплуатацию специальной техники. Участники рынка обсудят, какие перспективы ожидают отрасль в ближайшие годы, какие изменения уже происходят сегодня и какие механизмы позволят адаптироваться к новой реальности. В центре внимания окажутся перспективы рынка, локализация производства, цифровизация и новые технологии, вопросы эксплуатации и сервисного обслуживания техники, управление парком, нормативное регулирование, кадровый потенциал и развитие профессионального сообщества. Деловая программа форума продлится три дня и объединит более 100 спикеров, свыше 10 тыс. слушателей, более 30 компаний-участников и 20 тематических сессий. В рамках форума также запланировано 11 мероприятий, включая одно закрытое отраслевое мероприятие.

К участию в форуме приглашены производители специальной техники, дилеры и дистрибьюторы, сервисные компании, поставщики решений и технологий, а также руководители и владельцы бизнеса. Крупнейшие бренды специальной техники представят новинки своего ассортимента на 20 тыс. кв. м экспозиции. Выставочная зона объединит более 50 участников и будет включать 18 тематических разделов. Ожидается, что форум посетят более 40 тыс. человек.

Форум объединит три ключевых направления:

  • Выставка спецтехники — 20 000 м² экспозиции, 18 тематических разделов выставки, включая площадку для заключения контрактов, более 50 участников и свыше 30 брендов техники.
  • Деловая программа — трехдневная программа с участием более 100 спикеров, более 10 000 слушателей, свыше 30 компаний-участников, 20 сессий и 11 мероприятий.
  • Премия "Дело спецтехники 2026" — закрытое мероприятие для первых лиц компаний отрасли, включающее 10+ номинаций, а также нетворкинг и фуршет.

Национальный Форум "Дело Спецтехники" от НАДДиПС при стратегическом партнерстве Авито Спецтехника — это главная площадка отраслевого сообщества специальной техники и коммерческого транспорта. Мероприятие обеспечит высокий уровень экспертизы и создаст пространство для профессионального диалога, обмена практическим опытом и выработки инициатив, влияющих на развитие отрасли.

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