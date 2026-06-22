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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Цветочный маркет прошёл в Струковском парке

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В Струковском саду, в 11:00 на главной аллее, прошла выставка цветов, организованная клубом "Цветоводы Самары".

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Цветочный маркет состоялся в 11:00 и обещает продлиться вплоть до 19:00. На выставке представлены десятки различных суккулентов, комнатных растений, цветов, кактусов и даже домашние перчики. Если не знаете, что за растение на столе, капризное оно или нет, а также нуждаетесь в совете по уходу — продавцы расположены к беседе и могут помочь с выбором.

Помимо растений на выставке продавались металлические значки, эфирные масла и авторская продукция в виде самодельных и произведённых на 3Д принтере горшков с уникальными дизайнами, из которых каждый может подобрать себе свой стиль.

Сама организатор, Мария Луконкина, описывает цели мероприятия так.

"Цель нашего мероприятия, в первую очередь — пропаганда цветоводства. Это сейчас очень модно, набирает обороты. Это замечательно хобби для абсолютно любого возраста. Очень хочется, чтобы наш город-миллионник был не просто, например, столицей или только городом-курортом, не только центром Поволжья, но и ещё мог стать цветочной столицей, которая в состоянии провести крупное цветочное мероприятие Поволжья. Кроме того, наше сообщество занимается благотворительностью. То есть у нас благотворительный "своп" — все деньги, которые мы собираем на свопе, мы переводим в приюты для животных. И мы бы хотели и на эту проблему обратить внимание, потому что неправильно животных убивать — нужно всё-таки их пристраивать и помогать приютам".

Также на фестивале расположены вышеупомянутые столики для "свопа" — обмена растениями. Желающие могут обменять принесённые растения на другие с продавцами, либо же просто его купить. Но в этом варианте "свопа" есть своё нововведение — "лист-коины", представляющие собой валюту обмена. Таким образом была решена проблема с неравноценным обменом, так как у каждого растения есть своя ценность, исчисляемая в "лист-коинах". Сама Мария признаётся, что решение введения такой валюты было вдохновлено идеями Карла Маркса из его труда "Капитал".

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