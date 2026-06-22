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Авито Недвижимость запускает народную премию в категории новостроек в России

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"Формула доверия" — так называется первая премия Авито Недвижимости для девелоперов, основанная на реальном опыте выбора 40 млн пользователей платформы. Премия включает 12 номинаций в трех блоках: выбор пользователей; качество, надежность и среда для жизни; девелопер года. Для каждой номинации будет опубликована методология расчета, чтобы критерии оценки оставались прозрачными и для покупателей, и для застройщиков. В число участников автоматически попадают все ЖК, размещенные на Авито Недвижимости напрямую застройщиками с 1 января 2025 года.

Опрос, проведенный среди 10 тыс. совершеннолетних россиян в мае 2026 года, показал: 42% респондентов при оценке качества новостройки изучают отзывы тех, кто уже живет в новом ЖК, а 40% проверяют репутацию девелопера, изучая историю реализованных проектов и соблюдение сроков сдачи. Более четверти опрошенных (28%) дополнительно интересуются технологиями строительства и используемыми материалами, 43% приезжают на объект лично, чтобы проверить состояние дома и подъездов.

Согласно исследованию Авито Недвижимости, при поиске и выборе новостройки перед покупателями стоят три ключевые задачи: проверить качество строительства сданных ЖК, оценить надежность застройщика, а также изучить отзывы жильцов о ЖК, застройщике и районе.

Победителей определят на основе скоринга больших данных, который учитывает поведенческие метрики пользователей платформы, отзывы покупателей, речевую аналитику звонков девелоперу и сроки сдачи объектов застройщика. Победители номинаций будут отмечены в продукте специальным цифровым бейджем, который упростит навигацию по рынку для тех, кто выбирает квартиру в новостройке, и станет дополнительным инструментом признания для девелоперов.

Для расчета скоринга аналитики Авито изучают: пользовательскую активность — просмотры и действия в карточках объявлений и ЖК, например, добавление в избранное; отзывы на ЖК — мнение жителей дома о качестве сданных корпусов, благоустройстве, инфраструктуре (например, доступности парковочных мест или загруженности линий общественного транспорта); надежность застройщика — соответствие плановых и фактических сроков сдачи объектов; уровень сервиса — как проходят консультации при первичном обращении к девелоперу.

В этом году победителей выберут в девяти регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, Татарстане, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Финальные результаты объявят в октябре 2026 года на специальной церемонии награждения в Москве.

"Сегодня 70% россиян ищут квартиру в новостройке на онлайн‑платформах, и именно там они формируют впечатление о проекте. Как показывает наш опрос, в оценке качества новостройки людям особенно важны три вещи: состояние дома, отзывы жителей и репутация застройщика. "Формула доверия" позволяет собрать эти сигналы в одном понятном показателе. Мы опираемся на крупный массив данных витрины и пользовательский опыт клиентов на Авито Недвижимости, чтобы выделить проекты, которые получают наибольшее внимание и положительную оценку со стороны покупателей. Для тех, кто ищет квартиру в новостройке, бейдж премии — дополнительное подтверждение надежности, качества проекта и сервиса, которое помогает сравнивать объекты. Для девелоперов это прозрачная оценка их работы пользователями и цифровая отметка в продукте, которая усиливает доверие и может стать аргументом для покупателей", — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости.

Участие в премии бесплатное, подача заявки не требуется.

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