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Авито Путешествия запускают персональную систему рекомендаций для арендодателей

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На Авито Путешествиях появились рекомендации для арендодателей посуточного жилья по всей России. Новый инструмент поможет хозяевам понять, какие именно факторы влияют на решение гостей о бронировании их объектов, и пошагово улучшать свои объявления. В результате гости получают более понятный и предсказуемый опыт выбора и проживания, а арендодатели — дополнительные возможности для увеличения бронирований и финансовую выгоду.

Понятные шаги для роста

На рынке посуточной аренды не всегда очевидно, какие изменения действительно помогают повысить привлекательность объекта для путешественников. Новая платформа рекомендаций превращает управление объявлением в понятный план действий: арендодатели получают персональные советы по каждому объекту, могут сравнивать свои показатели с конкурентными предложениями, а также сразу увидеть, какие шаги помогут повысить востребованность объявления.

В основе новой платформы лежит принцип взаимной выгоды — система рекомендаций призвана улучшить опыт как гостей, так и хозяев. Владельцы и управляющие больше инвестируют в качество объекта — улучшают фотографии и описание, настраивают условия бронирования, повышают уровень сервиса и, как следствие, персональный опыт путешественника. Взамен же они получают прозрачную выгоду в виде снижения комиссии и возможности напрямую увеличить доход.

Как работает система рекомендаций

Все рекомендации носят data-driven характер: они основаны на реальных данных о предпочтениях гостей и эффективности объявлений. Платформа анализирует миллионы просмотров, бронирований и параметров объектов, чтобы отобрать именно те действия, которые действительно влияют на решение гостя о заселении. Среди них — качество и количество фотографий, полнота описания объекта, настройки онлайн-календаря, отзывы и рейтинг, скорость ответов в чате и качество коммуникации с гостями.

"Наша собственная аналитика позволяет точно понять, что делает объявления по‑настоящему привлекательным для гостей. На основе этих данных платформа поможет арендодателям улучшать свои объекты и получать больше бронирований — проведенные тесты уже показывают, что такие улучшения работают. Как партнеры, мы ценим стремление хозяев инвестировать в качество и готовы поддерживать их не только советами, но и сниженной комиссией за выполненные рекомендации. В будущем мы будем расширять набор советов и наград за их выполнение, чтобы платформа стала ежедневным помощником на пути к более устойчивому и выгодному бизнесу", — комментирует ведущий менеджер продукта в Авито Путешествиях Кирилл Дымчишин.

Например, система может рекомендовать заполнить инструкцию по заселению, чтобы сэкономить время на общении с гостями, или подключить умные скидки, чтобы увеличить шансы на бронь во время низкого сезона. Механика работает поэтапно: после выполнения всех рекомендаций первого уровня комиссия по объекту снижается с 20% до 17%. Если арендодатель выполняет рекомендации обоих уровней, комиссия уменьшается до 15%.

Таким образом, размер комиссии напрямую зависит от качества работы с объектом и опыта, который получает гость. Такой подход помогает арендодателю настроить прямую связь между качеством работы с объявлением и финансовыми показателями бизнеса.

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