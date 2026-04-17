Антон Ананьев: "Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса"

Развитие в эпоху импортозамещения

— "АСКОН" — гигант на российском рынке ИТ-решений. Какова миссия компании? Какую роль играет "АСКОН-Самара" как региональный представитель?

— "АСКОН" разрабатывает инструменты, формирующие фундамент для строительства заводов и создания новых машин. Это тяжелые инженерные решения, которые позволяют реализовывать технологию полного жизненного цикла изделия (PLM) и информационного моделирования (BIM), формируя целостную экосистему инженерного программного обеспечения.

Такой подход обеспечивает предприятия не просто софтом, а методологией выживания и развития в эпоху импортозамещения. Задача "АСКОН-Самара" как регионального представителя, — поставка и внедрение этих решений на заводах, в компаниях и учебных заведениях Самары, Оренбурга и Мордовии.

— Очевидно, с учетом необходимости импортозамещения спрос на отечественное инженерное ПО вырос?

— Да. После ухода западных вендоров крупнейшие предприятия региона встали перед выбором, на какие решения переходить. Хотя почти на всех из них наши продукты были представлены ранее, но занимали лишь определенные ниши: разработка оснастки, вспомогательное производство, автоматизация подготовки технологических процессов.

Сейчас многие смотрят в сторону перехода разработки головных изделий в нашем флагманском продукте: "КОМПАС-3D" — системе автоматизированного проектирования (САПР). Это не просто "чертилка", а мощная среда для трехмерного моделирования, позволяющая создавать изделия "от идеи до чертежа".

Последняя версия v24 стала настоящим прорывом. В ней появилось приложение, позволяющее проектировать изделия из полимерных композитных материалов, которые приходят на смену металлу в авиастроении и ракетно-космической отрасли. Также доступны инструменты для реверс-инжиниринга, фотореалистичной визуализации и инженерных расчетов.

— Какие еще цифровые платформы входят в экосистему "АСКОН"?

— Если "КОМПАС" — рабочее место конструктора, то "ЛОЦМАН: PLM" (управление инженерными данными) — цифровой архив и диспетчерская всего предприятия. Эта система обеспечивает бесшовную передачу конструкторско-технологических данных в производство. Есть специализированное решение для анализа и управления качеством. "Библиотека" официальных данных "ПОЛИНОМ: MDM" позволяет использовать актуальные и непротиворечивые данные об одном и том же болте или марке стали, исключая путаницу и ошибки.

САПР "ВЕРТИКАЛЬ" предназначена для технологов, которые решают, как именно изготовить деталь, придуманную конструктором. Она автоматизирует разработку техпроцессов: рассчитывает режимы резания и сварки, подбирает инструмент и оборудование, определяет трудовые и материальные нормы.

Система автоматизированного управления производства "ГОЛЬФСТРИМ" в свою очередь помогает формировать производственную программу, рассчитывать потребность в материалах и загрузку мощностей, выдавать сменно-суточные задания и отслеживать движение деталей в цехах в реальном времени. Она построена на платформе "ЛОЦМАН: PLM", что обеспечивает ему прямой доступ к актуальным конструкторским и технологическим данным.

— Каковы особенности разработки данных цифровых платформ?

— Это переход от набора разрозненных инструментов к единому бизнес-решению — "Сквозная 3D-технология" (CT3D) и импортонезависимость. Одна из ключевых технологий, обеспечивающих суверенитет, — собственное геометрическое ядро C3D, отвечающее за построение 3D-моделей. Также "АСКОН" планомерно переводит свои продукты на отечественные операционные системы.

Производится отраслевая специализация ИТ-решений и кастомизация под флагманов промышленности. Примером может послужить сотрудничество с ОДК "Авиадвигатель" и компанией "Сухой", где требования авиастроителей напрямую влияют на развитие ПО. В "Силовых машинах" их собственная разработка "Цифровой инженер" интегрируется с "ЛОЦМАН: PLM".

Отрасли нужны цифровые инженеры

— Если говорить в целом, то какую роль цифровые платформы сейчас играют в промышленности? Какие плюсы дает их внедрение?

— Пожалуй, самые весомые аргументы для любого производства — снижение издержек, рост производительности и скорости подготовки производства за счет автоматизации рутинных процессов и создания единого информационного пространства, повышение качества и точности управления благодаря использованию цифровых двойников и наличию актуальных данных на всех этапах жизненного цикла.

В текущих экономических условиях на первый план выходят технологический суверенитет и сохранение интеллектуального капитала. Внедрение PLM-решения позволяет создать единый архив интеллектуальной собственности предприятия. Все наработки, опыт и знания сохраняются и доступны для использования даже при смене поколений инженеров. В то же время с помощью 3D-сканирования и инструментов реверс-инжиниринга в "КОМПАС-3D" появляется возможность быстрого воссоздания запчастей, что критически важно для ремонта и обслуживания импортной техники.

— Каковы перспективы дальнейшего развития цифровых платформ в промышленной сфере? Перспективным ли данное направление будет для молодых ИТ-специалистов?

— Сейчас мы все видим бум развития нейросетей и искусственного интеллекта. Понятно, что для того, чтобы быть в тренде, данные технологии должны найти отклик и в реализации нашего программного обеспечения. Построение 3D-модели через реверс-инжиниринг, автоматическая разработка технологического процесса, опираясь на промышленные мощности и возможности предприятия, составление быстрого производственного плана — это все то, что мы скоро увидим в реальности.

Конечно же, в целом направление разработки промышленных информационных систем будет только развиваться следующие десятилетия. Отрасли нужны цифровые инженеры.

Бесшовный переход "университет — завод"

— Какой вклад делает "АСКОН" в подготовку специалистов?

— Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса. "АСКОН" более 20 лет реализует программу поддержки образования, сотрудничая с ведущими техническими вузами (МГТУ им. Баумана, СПбГМТУ и др.) и продвигая концепцию "Цифровой инженер". Она подразумевает подготовку специалистов, способных проектировать сложные электронные устройства, управлять данными и проводить инженерные расчеты в единой цифровой среде. Ведь современный инженер — это уже не просто "технарь" с кульманом.

Сегодня более 1500 учебных заведений в России и СНГ используют наш софт. Особый кейс — сотрудничество с Поволжским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Заключенное в 2022 году соглашение стало стратегически важным как для отечественной инженерной школы, так и для цифровой экономики. Это символ того, как отрасль связи и ИT соединяется с отраслью промышленного моделирования, чтобы на выходе дать стране не просто программиста или просто инженера-конструктора, а полноценного цифрового инженера, владеющего инструментарием для создания конкурентоспособной продукции.

— Какие изменения вам удалось внедрить в образовательный процесс?

— Сейчас в ПГУТИ действует авторизованный учебный центр "АСКОН". Но это не просто еще одна аудитория с компьютерами, а еще и актуализация образовательных программ. Студенты изучают не абстрактные дисциплины, а конкретные инструменты, которые сегодня используют на реальных предприятиях. Это проектирование электронных устройств, автоматизация расчетов, управление жизненным циклом. Программа обучения и сертификации преподавателей гарантирует, что знания, передаваемые студентам, будут соответствовать индустриальным стандартам.

Такие партнерства создают бесшовный переход "университет — завод", где молодой инженер приходит на производство и сразу готов работать на современном отечественном софте. А использование продуктов "АСКОН" в программах дополнительного профессионального образования на базе Регионального центра подготовки кадров позволит и действующим инженерам повышать квалификацию.