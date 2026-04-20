Авито: каждый четвертый житель ПФО начинает заниматься спортом после покупки новой экипировки

Каждый четвертый приобретатель экипировки (27%) признает, что покупка сама по себе мотивирует его тренироваться. Ещё 15% покупают заранее — чтобы не оставить себе повода откладывать. Суммарно 42% используют покупку как психологический стимул к активности. Оборотная сторона той же истории: 9% честно признают, что приобрели экипировку, но к тренировкам так и не приступили.

За последний год респонденты чаще всего покупали спортивную одежду: футболки, леггинсы и подобное (40%), а также кроссовки для бега (33%). Верхнюю одежду приобрели 24%, аксессуары вроде сумок и бутылок — 18%, велосипед или запчасти к нему — 17%, гаджеты — 16%, носки и компрессионную экипировку — 9%, защитную экипировку — 6%. При этом каждый пятый респондент (22%) за последний год не покупал ничего.

Что из товаров для бега и/или катания на велосипеде вы покупали за последний год?

Категория Доля ответов респондентов, % Спортивная одежда 40% Кроссовки для бега 33% Верхняя одежда 24% Аксессуары 18% Велосипед или велозапчасти 17% Гаджеты 16% Носки и компрессионная экипировка 9% Защитная экипировка 6% Ничего не покупал (а) 22%

Что касается трат на экипировку, треть покупателей в Приволжском федеральном округе (34%) укладывается в 5 000 рублей в год, ещё 30% тратят от 5 001 до 10 000 рублей. Более высокие расходы встречаются реже: 17% тратят от 10 001 до 20 000 рублей, 9% — от 20 001 до 40 000 рублей. В среднем жители ПФО тратят на экипировку около 12 850 рублей в год.

Сколько в среднем вы тратите на экипировку в год?

Бюджет Доля ответов респондентов, % До 5 000 рублей 34% 5 001–10 000 рублей 30% 10 001–20 000 рублей 17% 20 001–40 000 рублей 9% 40 001–70 000 рублей 4% Более 70 000 рублей 2%

Онлайн-реклама влияет на выбор экипировки у большинства (69%) жителей Приволжского федерального округа: 13% называют её одним из главных факторов, 30% принимают во внимание, но решение принимают по другим параметрам, ещё 26% обращаются к ней время от времени.

Чаще всего к покупке мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах: этот вариант выбрали 30% респондентов. На втором месте — реклама на телевидении (23%), на третьем — реклама в социальных сетях (22%). Рекомендации друзей и знакомых отметили 21% опрошенных, рекламу в поисковых системах — 15%, на видеоплатформах — 13%, у блогеров — 12%, в сервисах коротких видео — 9%.

Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас на покупку экипировки для бега и катания на велосипеде?

Площадка Доля ответов респондентов, % Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах 30% Реклама на ТВ 23% Реклама в соцсетях 22% Рекомендации друзей, коллег, родственников 21% Реклама в поисковых системах 15% Реклама на видеоплатформах 13% Реклама у блогеров 12% Реклама в сервисах коротких видеороликов 9% Наружная реклама 7% Реклама в музыкальных сервисах 6% Реклама на радио 4%

"В спортивной категории экипировка часто становится первым шагом к активному образу жизни: её покупают не только те, кто уже тренируется, но и те, кто только планирует начать. Для рекламодателей это важный сценарий — спрос здесь можно не только фиксировать, но и формировать. По данным исследования, чаще всего к покупке в этой категории приводят площадки электронной коммерции, где пользователь сразу переходит от интереса к выбору конкретного товара", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.