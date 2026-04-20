Авито: каждый четвертый житель ПФО начинает заниматься спортом после покупки новой экипировки

Авито: каждый четвертый житель ПФО начинает заниматься спортом после покупки новой экипировки

Почти половина жителей Приволжского федерального округа (44%) занимается активными видами спорта на свежем воздухе — бегом, велоспортом или роликами. Из них 18% тренируются регулярно, а 26% — время от времени. Ещё 13% пока не тренируются, но планируют начать. Чаще всего люди занимаются спортом на свежем воздухе ради поддержания физической формы (53%) и удовольствия от процесса (41%). Почти 39% называет главным мотивом ментальное здоровье: снять стресс и разгрузить голову. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы изучить, как они выбирают и покупают экипировку.

Каждый четвертый приобретатель экипировки (27%) признает, что покупка сама по себе мотивирует его тренироваться. Ещё 15% покупают заранее — чтобы не оставить себе повода откладывать. Суммарно 42% используют покупку как психологический стимул к активности. Оборотная сторона той же истории: 9% честно признают, что приобрели экипировку, но к тренировкам так и не приступили.

За последний год респонденты чаще всего покупали спортивную одежду: футболки, леггинсы и подобное (40%), а также кроссовки для бега (33%). Верхнюю одежду приобрели 24%, аксессуары вроде сумок и бутылок — 18%, велосипед или запчасти к нему — 17%, гаджеты — 16%, носки и компрессионную экипировку — 9%, защитную экипировку — 6%. При этом каждый пятый респондент (22%) за последний год не покупал ничего.

Что из товаров для бега и/или катания на велосипеде вы покупали за последний год?

Категория

Доля ответов респондентов, %

Спортивная одежда

40%

Кроссовки для бега

33%

Верхняя одежда

24%

Аксессуары

18%

Велосипед или велозапчасти

17%

Гаджеты

16%

Носки и компрессионная экипировка

9%

Защитная экипировка

6%

Ничего не покупал (а)

22%

Что касается трат на экипировку, треть покупателей в Приволжском федеральном округе (34%) укладывается в 5 000 рублей в год, ещё 30% тратят от 5 001 до 10 000 рублей. Более высокие расходы встречаются реже: 17% тратят от 10 001 до 20 000 рублей, 9% — от 20 001 до 40 000 рублей. В среднем жители ПФО тратят на экипировку около 12 850 рублей в год.

Сколько в среднем вы тратите на экипировку в год?

Бюджет

Доля ответов респондентов, %

До 5 000 рублей

34%

5 001–10 000 рублей

30%

10 001–20 000 рублей

17%

20 001–40 000 рублей

9%

40 001–70 000 рублей

4%

Более 70 000 рублей

2%

Онлайн-реклама влияет на выбор экипировки у большинства (69%) жителей Приволжского федерального округа: 13% называют её одним из главных факторов, 30% принимают во внимание, но решение принимают по другим параметрам, ещё 26% обращаются к ней время от времени.

Чаще всего к покупке мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах: этот вариант выбрали 30% респондентов. На втором месте — реклама на телевидении (23%), на третьем — реклама в социальных сетях (22%). Рекомендации друзей и знакомых отметили 21% опрошенных, рекламу в поисковых системах — 15%, на видеоплатформах — 13%, у блогеров — 12%, в сервисах коротких видео — 9%.

Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас на покупку экипировки для бега и катания на велосипеде?

Площадка

Доля ответов респондентов, %

Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах

30%

Реклама на ТВ

23%

Реклама в соцсетях

22%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

21%

Реклама в поисковых системах

15%

Реклама на видеоплатформах

13%

Реклама у блогеров

12%

Реклама в сервисах коротких видеороликов

9%

Наружная реклама

7%

Реклама в музыкальных сервисах

6%

Реклама на радио

4%

"В спортивной категории экипировка часто становится первым шагом к активному образу жизни: её покупают не только те, кто уже тренируется, но и те, кто только планирует начать. Для рекламодателей это важный сценарий — спрос здесь можно не только фиксировать, но и формировать. По данным исследования, чаще всего к покупке в этой категории приводят площадки электронной коммерции, где пользователь сразу переходит от интереса к выбору конкретного товара", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Образовательная платформа "Ростелеком Лицей" представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для "Лицея".

Российская промышленность нуждается в импортонезависимом инженерном программном обеспечении. Одним из лидеров разработки таких цифровых платформ является компания "АСКОН". Каковы особенности этих решений? Какие преимущества они дают предприятиям? И почему важно сосредоточиться на подготовке цифровых инженеров? На эти и другие вопросы в интервью "Цифре" ответил управляющий директор "АСКОН-Самара" Антон Ананьев.

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink состоится премьера четырехсерийной новеллы "Операция "Цербер" (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink. Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары.

Елизавета Пыльнова учится на четвертом курсе факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций на специальности "Прикладная информатика". За годы учебы она не только погрузилась в мир ИT и аналитики, но и стала активным участником жизни университета: капитаном сборной по фитнес-аэробике, лауреатом областного конкурса "Студент года", победительницей конкурса "Мисс ПГУТИ" и волонтером в многочисленных проектах.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025.

