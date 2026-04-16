Надежда Французова: "Цифровая среда готовит студентов к будущей профессиональной деятельности"

— Надежда Николаевна, как бы вы раскрыли сущность и актуальность понятия "цифровой образовательный процесс"?

— В ПГУТИ сегодня развивается цифровая экосистема, основанная на интеграции различных информационных систем, технологий, платформ и электронных ресурсов в учебную деятельность, что в свою очередь формирует цифровую образовательную среду, меняющую характер взаимодействия между преподавателями и студентами — цифровой образовательный процесс. Актуальность внедрения "цифры" обусловлена тем, что цифровые технологии в настоящее время постепенно становятся фундаментом современного образования. Они не только позволяют создавать интерактивный контент, повышая доступность обучения, но и способствуют автоматизации административных задач (учет, планирование, составление расписаний). Кроме того, цифровая среда готовит студентов к будущей профессиональной деятельности, где цифровые компетенции являются обязательными.

— На какие ключевые компоненты можно разделить цифровой образовательный процесс?

— В основе цифрового образовательного процесса лежат несколько взаимосвязанных компонентов: информационно-ресурсный, технологический, управленческий и коммуникационный. В совокупности они формируют цифровую образовательную среду университета — инфраструктуру, которая обеспечивает функционирование всего учебного процесса с помощью интернет-технологий. К базовым элементам этой среды в ПГУТИ можно отнести систему личных кабинетов студентов (портал вуза), платформу онлайн-обучения Moodle и систему управления образовательным процессом "1С Университет ПРОФ".

— Какие еще инструменты и платформы составляют технологическую основу этого процесса?

— В 2022 году для организации удобного средства общения между преподавателями и студентами был развернут собственный мессенджер на основе открытого проекта Matrix, в котором для каждой дисциплины автоматически создается комната (группа), куда включаются все студенты, обучающиеся по данной дисциплине в текущем семестре и их преподаватель. Таким образом, студенты могут задавать вопросы и обмениваться файлами с преподавателем в режиме обмена мгновенными сообщениями.

— По каким критериям оценивается эффективность цифрового образовательного процесса?

— Эффективность цифрового образовательного процесса можно оценить по степени удовлетворенности участников образовательного процесса — студентов и преподавателей, а также по академической успеваемости, уровню вовлеченности студентов и достижению образовательных результатов согласно существующим образовательным программам.

— Как, на ваш взгляд, студенты воспринимают цифровой формат обучения? Для кого он больше подходит?

— Цифровое обучение может быть разным. Например, студенты очной формы используют элементы цифровой среды университета и включены в цифровой образовательный процесс. Это позволяет им пользоваться такими преимуществами цифровых технологий, как постоянный доступ к учебным материалам и возможность в любой момент задать вопрос преподавателю, посмотреть свое расписание, свою успеваемость в личном кабинете или, например, сдать тест. В этом случае можно говорить в основном о положительном восприятии цифровых технологий.

Для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) дополнительно появляются такие преимущества, как гибкий график и возможность самостоятельного планирования учебы. С другой стороны, к отрицательным моментам можно отнести возможные технические проблемы, снижение мотивации из-за отсутствия очного контакта и дефицит живого общения с преподавателем и сокурсниками.

Тем не менее можно сказать, что в современном мире цифровой формат обучения подойдет большинству ребят, а особенно тем студентам, которым необходимо самостоятельно планировать время обучения, например, из-за занятости на работе.

— Каковы, по вашей оценке, перспективы развития цифрового образовательного процесса в целом и конкретно в ПГУТИ?

— Университет за последние четыре года активно внедряет элементы цифрового образовательного процесса и развивает онлайн-сервисы. Был создан личный кабинет студента и преподавателя, внедрена новая система онлайн-обучения Moodle (Мудл), развернут мессенджер Matrix (Матрикс) для тематического общения преподавателей и студентов, активно внедряются в образовательный процесс системы биометрической аутентификации и прокторинга. По распоряжению ректора ведется запись полных видеокурсов по дисциплинам направлений магистратуры. Университет активно участвует в цифровых проектах Министерства образования и науки, Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций: цифровые дипломы, цифровые студенческие билеты и зачетки, биометрическая аутентификация обучающихся, внедрение цифровых сервисов в национальный мессенджер Max (Макс).

Можно сказать, что темп набран большой, и мы не планируем останавливаться. В ближайшее время надеемся, что удастся внедрить на всех направлениях разрабатываемую совместно с компанией ООО "Открытый код" адаптивную систему управления индивидуальными траекториями обучающихся, а также начать применение алгоритмов искусственного интеллекта для анализа успеваемости и формирования рекомендаций.