16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Надежда Французова: "Цифровая среда готовит студентов к будущей профессиональной деятельности"

Читали: 4

Посмотреть расписание или свою успеваемость в личном кабинете, сдать тест онлайн, в любой момент задать вопрос преподавателю или найти нужный учебный материал — это далеко не все возможности цифровой образовательной среды, которая сегодня активно развивается в ПГУТИ. О ее особенностях и преимуществах "Цифра" побеседовала со старшим преподавателем кафедры "Информационные системы и технологии", начальником отдела дистанционных образовательных технологий Надеждой Французовой.

Фото: предоставлено Надеждой Французовой

— Надежда Николаевна, как бы вы раскрыли сущность и актуальность понятия "цифровой образовательный процесс"?

— В ПГУТИ сегодня развивается цифровая экосистема, основанная на интеграции различных информационных систем, технологий, платформ и электронных ресурсов в учебную деятельность, что в свою очередь формирует цифровую образовательную среду, меняющую характер взаимодействия между преподавателями и студентами — цифровой образовательный процесс. Актуальность внедрения "цифры" обусловлена тем, что цифровые технологии в настоящее время постепенно становятся фундаментом современного образования. Они не только позволяют создавать интерактивный контент, повышая доступность обучения, но и способствуют автоматизации административных задач (учет, планирование, составление расписаний). Кроме того, цифровая среда готовит студентов к будущей профессиональной деятельности, где цифровые компетенции являются обязательными.

— На какие ключевые компоненты можно разделить цифровой образовательный процесс?

— В основе цифрового образовательного процесса лежат несколько взаимосвязанных компонентов: информационно-ресурсный, технологический, управленческий и коммуникационный. В совокупности они формируют цифровую образовательную среду университета — инфраструктуру, которая обеспечивает функционирование всего учебного процесса с помощью интернет-технологий. К базовым элементам этой среды в ПГУТИ можно отнести систему личных кабинетов студентов (портал вуза), платформу онлайн-обучения Moodle и систему управления образовательным процессом "1С Университет ПРОФ".

— Какие еще инструменты и платформы составляют технологическую основу этого процесса?

— В 2022 году для организации удобного средства общения между преподавателями и студентами был развернут собственный мессенджер на основе открытого проекта Matrix, в котором для каждой дисциплины автоматически создается комната (группа), куда включаются все студенты, обучающиеся по данной дисциплине в текущем семестре и их преподаватель. Таким образом, студенты могут задавать вопросы и обмениваться файлами с преподавателем в режиме обмена мгновенными сообщениями.

— По каким критериям оценивается эффективность цифрового образовательного процесса?

— Эффективность цифрового образовательного процесса можно оценить по степени удовлетворенности участников образовательного процесса — студентов и преподавателей, а также по академической успеваемости, уровню вовлеченности студентов и достижению образовательных результатов согласно существующим образовательным программам.

— Как, на ваш взгляд, студенты воспринимают цифровой формат обучения? Для кого он больше подходит?

— Цифровое обучение может быть разным. Например, студенты очной формы используют элементы цифровой среды университета и включены в цифровой образовательный процесс. Это позволяет им пользоваться такими преимуществами цифровых технологий, как постоянный доступ к учебным материалам и возможность в любой момент задать вопрос преподавателю, посмотреть свое расписание, свою успеваемость в личном кабинете или, например, сдать тест. В этом случае можно говорить в основном о положительном восприятии цифровых технологий.

Для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) дополнительно появляются такие преимущества, как гибкий график и возможность самостоятельного планирования учебы. С другой стороны, к отрицательным моментам можно отнести возможные технические проблемы, снижение мотивации из-за отсутствия очного контакта и дефицит живого общения с преподавателем и сокурсниками.

Тем не менее можно сказать, что в современном мире цифровой формат обучения подойдет большинству ребят, а особенно тем студентам, которым необходимо самостоятельно планировать время обучения, например, из-за занятости на работе.

— Каковы, по вашей оценке, перспективы развития цифрового образовательного процесса в целом и конкретно в ПГУТИ?

— Университет за последние четыре года активно внедряет элементы цифрового образовательного процесса и развивает онлайн-сервисы. Был создан личный кабинет студента и преподавателя, внедрена новая система онлайн-обучения Moodle (Мудл), развернут мессенджер Matrix (Матрикс) для тематического общения преподавателей и студентов, активно внедряются в образовательный процесс системы биометрической аутентификации и прокторинга. По распоряжению ректора ведется запись полных видеокурсов по дисциплинам направлений магистратуры. Университет активно участвует в цифровых проектах Министерства образования и науки, Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций: цифровые дипломы, цифровые студенческие билеты и зачетки, биометрическая аутентификация обучающихся, внедрение цифровых сервисов в национальный мессенджер Max (Макс).

Можно сказать, что темп набран большой, и мы не планируем останавливаться. В ближайшее время надеемся, что удастся внедрить на всех направлениях разрабатываемую совместно с компанией ООО "Открытый код" адаптивную систему управления индивидуальными траекториями обучающихся, а также начать применение алгоритмов искусственного интеллекта для анализа успеваемости и формирования рекомендаций. 

Версия для печати

В России и мире

Сегодня к образовательному процессу предъявляются повышенные требования, что обусловлено появлением новых технологий, необходимостью усвоения значительных объемов информации, получения навыков для практического применения знаний. Методы интерактивного обучения в условиях цифровой трансформации обучения могут выступать эффективным инструментом модернизации образовательного процесса. Об этом редакция "Цифры" поговорила с преподавателями кафедры прикладной информатики ПГУТИ.

Культура и стиль

Люди

Надежда Французова: "Цифровая среда готовит студентов к будущей профессиональной деятельности"

Посмотреть расписание или свою успеваемость в личном кабинете, сдать тест онлайн, в любой момент задать вопрос преподавателю или найти нужный учебный материал — это далеко не все возможности цифровой образовательной среды, которая сегодня активно развивается в ПГУТИ. О ее особенностях и преимуществах "Цифра" побеседовала со старшим преподавателем кафедры "Информационные системы и технологии", начальником отдела дистанционных образовательных технологий Надеждой Французовой.

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она