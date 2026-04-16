На пользу людям

— Как ИТ-технологии появились в вашей жизни?

— Честно говоря, все произошло случайно. В старшей школе я видела свое будущее совсем в другой сфере. Но родители считали иначе. Очень многие в моей семье связаны с физикой и информатикой, работают по техническим специальностям — инженеры, ИТ-специалисты и т. д. Отсюда и выбор направления для моей учебы.

После сдачи экзаменов мне оставалось лишь определиться с университетом — Самарский политех или ПГУТИ. В последнем было больше возможностей поступить на бюджет, а еще свою роль сыграли многочисленные положительные отзывы моих знакомых и родственников, которые подчеркивали профессионализм преподавателей и качество учебных программ. В вузе много различных направлений, и сначала я подумывала об инноватике. Но в итоге оказалась на прикладной информатике и сейчас точно могу сказать, что ни о чем не жалею.

— Как складывалась ваша учеба?

— Все было замечательно. Четыре года университета я могу назвать лучшими в жизни. Они были сложными, но интересными. Мне действительно очень повезло с преподавательским составом. Все педагоги очень компетентны, поэтому все всегда было понятно и доступно. Кроме того, преподаватели в университете весьма лояльны. У меня никогда не было никаких сложностей в общении. Возможно, свою роль сыграли и мои личные коммуникативные способности. Так или иначе, но мне учеба давалась легко. Я была старостой группы, много занималась общественной деятельностью. Параллельно играла за сборную университета по футболу. Это увлечение со мной с самого детства, и можно сказать, что это тоже семейная традиция. Мой папа очень любит футбол, поэтому сначала я гоняла мяч во дворе с мальчишками, потом в школе занималась в спортивной секции. А когда в ПГУТИ появилась сборная, я не могла пройти мимо.

Но главное, что дал мне университет — это семья. Я вышла замуж за одногруппника. У него были сложности во время учебы, и я помогала ему с ними справиться, как могла подтягивала. Так мы и подружились. А потом все сложилось так, что мы стали семьей. Сейчас в магистратуре мы продолжаем учиться вместе, и теперь уже он помогает мне. А я пожинаю плоды своих усилий (смеется. — Прим. авт.).

— Выходит, что ваши детские мечты помогать и учить остались с вами и в сфере ИТ-технологий?

— Желание преподавать у меня от мамы, она учитель. И, видимо, к этому моя душа все-таки лежит больше. Даже идея продолжить учебу и окончить магистратуру изначально была связана не с тем, чтобы просто получить полное высшее образование. Я думала о поступлении в аспирантуру, потому что хотела преподавать в университете. И очень хотела быть как папа, который у меня доктор наук. Но, к сожалению, в нынешних реалиях я понимаю, что осуществить эту задумку мне вряд ли удастся. Занятия научной деятельностью требуют много сил и времени, а для меня в будущем семья гораздо важнее и мне не хочется, чтобы она отходила на второй план.

— Какими успехами за время учебы в ПГУТИ вы можете похвалиться?

— В качестве дипломной работы мне удалось спроектировать чат-бот для формирования индивидуального плана маршрутизации пациента при прохождении диспансеризации. Идея проекта, связанного с контролем здоровья и своевременным выявлением заболеваний на ранних стадиях, родилась не случайно. Я живу в активно застраивающемся микрорайоне Волгарь. И в 2024 году у нас появилась новая поликлиника. Это большое современное медицинское учреждение со множеством различных отделений и специалистов. Именно здесь я узнала о программе диспансеризации. Поскольку я отношусь к тем людям, которые внимательно следят за своим здоровьем, я решила подробнее изучить все существующие возможности. Оказалось, что организация процесса прохождения медицинских осмотров оставляет желать лучшего. Пациент по старинке просто получает памятку с перечнем кабинетов и специалистов, которых ему необходимо пройти.

Окинув взглядом поликлинику и оценив количество посетителей и персонала вокруг, я задумалась, а с чего же начать. Тут и там очереди, люди путаются в кабинетах. Все это мне показалось совершенно неудобным, к тому же создает дополнительные трудности для работы всей поликлиники. Тогда и пришла мысль, что нужно как-то усовершенствовать весь процесс, чтобы облегчить жизнь всем. Я обратилась к завотделением. Идея создания некого информационного продукта, который сможет составлять индивидуальные маршруты для пациентов с учетом загруженности врачей, ей очень понравилась. Ну и, конечно, меня поддержала мой научный руководитель, преподаватель кафедры прикладной информатики, доцент, к. т. н. Альфия Радмировна Диязитдинова. Это прекрасный человек и настоящий специалист своего дела. Да и вообще вся кафедра прикладной информатики лучшая в университете.

— Сколько времени потребовалось на разработку, какие были сложности? Вы работали над проектом одна или с командой?

— Безусловно, изначальные планы были намного грандиознее, чем удалось реализовать. Я думала об интеграции своей разработки с "Госуслугами". Но это непростая задача. Поэтому мы действовали в рамках своих возможностей. Разработка заняла около полугода. Сбор и анализ статистических данных проводились вручную, использовались методы имитационного моделирования, позволяющие визуализировать очереди в трехмерной модели поликлиники. Работа велась совместно с командой из трех человек: я и мой супруг занимались сбором информации и разработкой функцио­нала чат-бота, а наш друг, тоже студент ПГУТИ Леонид Яковлев, отвечал за кодирование.

— Каковы перспективы этой разработки?

— Этот эксперимент прежде всего проводился для дипломной работы, и назвать созданный чат-бот конечной разработкой пока нельзя. Но нам удалось создать своего рода прототип для дальнейшего развития. И если проект получится доработать, руководство поликлиники района Волгарь готово его внедрить. Я очень хочу, чтобы то, что я делаю, было полезным. Чтобы люди реально интересовались своим здоровьем, а созданный мной информационный продукт облегчил бы им жизнь.

— Кем видите себя после окончания вуза? Куда хотелось бы пойти работать?

— В будущем я вижу себя сотрудником ИT-компании, работая в сплоченной команде единомышленников. Моя конечная цель — стать руководителем собственной ИT-компании, и я считаю, что эта цель достижима благодаря моим компетенциям и конкурентоспособному опыту.

Сейчас я работаю в аналитическом отделе компании "Почта России". Мне очень нравится моя работа и сама организация. А еще я преподаю в школе, веду кружок патриотического движения "Юнармия". И эта деятельность для меня тоже очень важна. Время покажет, какой путь окажется наиболее успешным.