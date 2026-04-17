Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

От идеи до проекта

Подрабатывая после учебы, студент ПГУТИ придумал чат-бот системы клиентской поддержки "Яндекс.Доставка".

Магистрант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) 24-летний Руслан Лыков родом из города Альметьевска Республики Татарстан. Поэтому практически каждый, с кем ему довелось познакомиться за годы учебы в вузе, всегда задавал один и тот же вопрос: "Почему не Казанский федеральный университет?" Но, как признается наш герой, он вообще не терпит шаблонность и всегда поступает по-своему. "Я считаю, что учиться за пределами своей республики — это очень даже хорошо. Можно сказать, некое приключение", — говорит Руслан.

Именно в силу череды определенных событий в 2020 году в период коронавируса он стал студентом ПГУТИ по направлению "Прикладная информатика".

"Информационные технологии как направление для своего будущего я определил еще в 7-м классе. Как любому подростку, мне было интересно что-то новое. Я, конечно, увлекался компьютерными играми. Думаю, почти каждый, кто проводит за компьютером много времени, так или иначе начинает заглядывать внутрь. Как-то случайно мне удалось выйти на программный код и мне это сильно понравилось. Тогда я точно решил связать свою жизнь с ИТ. И другие направления даже не рассматривал, стал целенаправленно готовиться. Изначально ПГУТИ не был в числе основных вузов, куда я хотел поступать. Но волею случая я оказался здесь и теперь даже рад, что все так сложилось. Я ни о чем не жалею", — отмечает наш собеседник.

Рассказывая о том, что нравится в учебе, Руслан Лыков прежде всего выделяет преподавательский состав университета.

"Во-первых, он отлично подобран. Во-вторых, нельзя не отметить подход преподавателей к доступности материала, который они предоставляют. Даже если что-то непонятно, они всегда могут доходчиво объяснить. Я считаю, это самое главное. А в-третьих, педагоги здесь поддерживают твои стремления. Если у тебя в голове появился некий "зародыш", они могут тебе помочь его раскрутить. И это больше всего привлекает. Что тебя не огораживают, а наоборот, подталкивают к тем или иным вызовам", — отмечает студент.

Так, при поддержке своего научного руководителя, доцента кафедры прикладной информатики Альфии Радмировны Диязитдиновой, Руслан разработал чат-бот системы клиентской поддержки "Яндекс.Доставки". Этот проект стал его дипломной работой.

"Учеба оставляла мне немного свободного времени, и на четвертом курсе я подрабатывал в "Яндекс.Доставке". Вот тогда и родилась идея проекта, — рассказывает Руслан. — Мы живем в XXI веке, и основная масса пользователей проводит большую часть времени в мессенджерах. И я подумал, что было бы удобно, не выходя из мессенджера в стороннее приложение, отслеживать передвижения курьера или статус заказа. Так появилась задумка телеграм-бота, который позволяет человеку, оформившему заказ в "Яндекс.Еде", отлеживать весь процесс с привязкой к "Яндекс.Картам", продолжая свое общение в мессенджере".

Разработкой проекта Руслан занимался сам. На все про все у него ушло три месяца.

"Понятно, что за такой срок готовый продукт выдать невозможно, поэтому я ограничил себя функционалом, чтобы показать, что представляет из себя чат-бот и что он в принципе может, — рассказывает наш герой. — По-хорошему, это огромная база данных пользователей, с авторизацией и др. Но я намеренно ограничил себя, задав конкретные точки, и добавил лишь 6 пользователей с привязкой к разным адресам, а также к различным статусам их заказов. Так у меня получилось наглядно продемонстрировать потенциальные возможности бота. Вышел своего рода опытный образец, основа, которую в перспективе можно развивать".

Доработанный проект Руслан Лыков подумывает представить как свою магистерскую работу.

"После четырех лет бакалавриата я принял решение продолжить обучение в ПГУТИ и сейчас учусь в магистратуре по направлению "Прикладная информатика в корпоративном управлении". Оно стало логичным продолжением моего обучения, и более чем мне подходит. В настоящее время я являюсь специалистом 1 категории по информационным технологиям в ПАО "Татнефть". И план обучения полностью совпадает с моим планом дальнейшего развития карьеры", — отмечает наш собеседник.

Кстати, головной офис компании "Татнефть" находится в Альметьевске, так что связи с родной республикой Руслан Лыков не потерял.

"Я планирую окончить магистратуру с красным дипломом. К сожалению, в бакалавриате эта вершина мне не покорилась. Но прежде всего потому, что мне самому это было неинтересно. Я никогда не стремился к идеальным оценкам. А вот в магистратуре мое отношение изменилось: захотелось попробовать, смогу ли я. Да и для карьеры красный диплом будет полезен, — признается Руслан. — Хотелось бы стать первоклассным специалистом, востребованном на рынке. Может, получится и в аспирантуру поступить".

В числе наиболее интересных для себя ИТ-направлений на новом жизненном этапе Руслан Лыков определил "Искусственный интеллект".

"Думаю, со мной согласятся многие, что информационные технологии — это не только образование, которое ты получаешь в вузе, но во многом еще и самообразование. Основу знаний ты, безусловно, получаешь в университете, но так или иначе приходится самостоятельно очень много познавать и находить полезную информацию. В ИТ-сфере очень много различных направлений, и каждый выбирает для себя наиболее интересное. Для меня это ИИ. В компании "Татнефть" я как раз занимаюсь связанными с ним проектами", — констатирует наш собеседник.

В России и мире

Вовлечь и мотивировать

Сегодня к образовательному процессу предъявляются повышенные требования, что обусловлено появлением новых технологий, необходимостью усвоения значительных объемов информации, получения навыков для практического применения знаний. Методы интерактивного обучения в условиях цифровой трансформации обучения могут выступать эффективным инструментом модернизации образовательного процесса. Об этом редакция "Цифры" поговорила с преподавателями кафедры прикладной информатики ПГУТИ.

Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

Заказать вещи на "Озон" или "ВБ", справку — на "Госуслугах", вызвать такси через "Яндекс", списаться с друзьями в соцсетях, найти сантехника через "Авито", сделать на компьютере презентацию по работе. Выглядит как привычный список дел рядового гражданина России. Использование цифровых платформ стало обыденным делом для каждого из нас, что для экономики страны, по оценке экспертов, оборачивается настоящей революцией. В чем же она заключается? Как цифровые платформы зарабатывают и чем так привлекают потребителей? Какую пользу они приносят и что от них ожидать в будущем? Ответы на эти вопросы "Цифра" узнала у экономических аналитиков и представителей самих цифровых платформ.

Культура и стиль

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Люди

Дмитрий Берестнев: "Участвуя в грантовом конкурсе, я приобрел опыт реализации и продвижения своих проектов и идей"

Как упорядочить и управлять цифровым контентом любой компании или предприятия? Ответ на этот вопрос знает выпускник магистратуры ПГУТИ Дмитрий Берестнев. Он создал DAM-систему и выиграл грант в 1 млн рублей на реализацию проекта. Подробнее об этом Дмитрий рассказал в интервью "Цифре".

На пользу людям

Информационный продукт студентки ПГУТИ может облегчить жизнь пациентам и врачам конкретной поликлиники. Во время учебы в школе Екатерина Григорьева хотела быть спасателем в пожарной части, а еще задумывалась о преподавании и роли учителя. Но выбор направления для профессионального образования в конечном итоге определили семейные традиции. Сейчас ей 22, и она учится в магистратуре Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по специальности "Прикладная информатика". О том, насколько судьбоносным оказалось погружение в сферу ИТ-технологий и куда приводят детские мечты помогать и учить, Екатерина рассказала в интервью.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

