#яПомогаю на Авито: самарцы активно предлагают помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Жители Самарской области готовы оказать посильную помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане — начиная с 3 апреля на Авито с хэштегом #яПомогаю размещено 294 объявления. Гуманитарная кампания была запущена на платформе и продлится до 1 мая.

Желающие помочь могут разместить на платформе объявления о передаче вещей даром с хэштегом #яПомогаю в названии и символической ценой от 10 рублей. Авито компенсирует доставку вещей в Дагестан — для покупателей стоимость доставки составляет 1 рубль.

Чаще всего жители Самарской области размещают объявления в помощь жителям Дагестана в категориях детской одежды и обуви (37%), одежды, обуви и аксессуаров (36%), а также товары для детей и игрушки (10%).

Наибольший спрос на товары от самарцев у пользователей из Дагестана наблюдается в этих же категориях — на одежду, обувь и аксессуары (45%), на детскую одежду и обувь (31%) и на товары для детей и игрушки (12%).

За время гуманитарной кампании Авито доставил в Дагестан 300 тонн питьевой воды, 17,6 тонн кормов, произведенных компанией "Марс", в помощь местным приютам для животных, а также обеспечивает работу спецтехники для помощи в ликвидации последствий ЧС.

