Авито Авто: в Самарской области предложение российских марок растёт, а китайских — сокращается

По данным Авито Авто, в первом квартале 2026 года спрос на новые автомобили в Самарской области вырос на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меняется и структура предложения — доля новых китайских автомобилей в предложении составила 44,4% против 57,9% годом ранее, а доля российских марок выросла с 36,1% до 44,2%.

Аналитики платформы изучили динамику спроса и средней цены, проанализировали структуру предложения и поведение пользователей на этапе выбора автомобиля. Вместе с ростом рынка эксперты зафиксировали и заметные изменения в структуре спроса, предложения и пользовательского поведения.

Чаще всего пользователи Самарской области в I квартале 2026 года рассматривали новые автомобили стоимостью 3–5 млн рублей — на этот сегмент пришлось 29,4% внимания аудитории. Близки к нему сегменты 2–3 млн рублей (27,2%) и 1–2 млн рублей (23,1%). При этом доля сегмента 5–8 млн рублей выросла на 5,8 п. п.

Эксперты Авито Авто связывают динамику в том числе и с появлением на рынке новых условно российских брендов, например, таких как TENET, который стал одним из наиболее заметных игроков рынка в сегменте новых авто стоимостью от 2-3 млн рублей. По итогам I квартала 2026 года в целом по России сразу две модели данной марки стали лидерами по популярности — TENET T4 и TENET T7. При этом LADA сохраняет крупнейшую долю среди российских брендов в целом по России — 56%.

Лидеры по интересу у пользователей платформы в Самарской области — LADA Granta, LADA Vesta и LADA Niva Travel. В топ-5 также попали LADA Niva Legend и дебютант рынка TENET T7. Высокой популярностью пользуются новинка рынка LADA Iskra, Tank 300, HAVAL Jolion, а также TENET T4.

"Если в начале 2025 года автомобили, произведенные в России, занимали менее 30% предложения по стране, то сейчас это уже почти каждое второе объявление на платформе. Для рынка новых автомобилей это один из самых наглядных признаков того, как быстро меняется структура предложения", — комментирует Дмитрий Перец, руководитель аналитики Авито Авто.

Вместе с этим аналитики фиксируют рост доли автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками. В марте 2026 года на них приходилось 5,6% среди предложений на Авито, а годом ранее — 4%. При этом в Москве их доля уже достигает 12%, а в регионах — около 5%.

Один из ключевых запросов сегодня — максимальная безопасность и прозрачность на всех этапах выбора и покупки. Видя такие потребности клиентов, цифровые платформы развивают сервисы, которые делают процесс выбора и покупки прозрачнее. Один из них, например, Селект — сервис с проверенными автомобилями и фиксированными ценами на них от надежных партнеров платформы. Востребованность таких инструментов подтверждается цифрами: спрос на новые автомобили в сервисе вырос на 22,7% в целом по России.

"По сути, у покупателя нового автомобиля есть 3 основных запроса: на экспертизу, прозрачность ценообразования и выбор лучшего предложения в наличии. В 2025 году мы запустили удобный поиск по моделям, где пользователи могут увидеть все характеристики конкретной модели, отзывы и ценовой диапазон предложений на одной странице, без необходимости изучать десятки объявлений. Вместе с Журналом Авито Авто, консультантами колл-центра и реальными отзывами, новые инструменты призваны помочь сориентироваться в многообразии моделей и рынке. Кроме того, мы внедрили новые алгоритмы модерации, которые учитывают данные по РРЦ и максимальным скидкам от дистрибьюторов, а также верификации наличия автомобиля. Такой подход позволяет сделать процесс выбора более прозрачным и управляемым", — комментирует Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые авто" в Авито.

