Авито: на платформе появились сим-карты МТС, МегаФона и Yota

Это обеспечивает максимальное удобство и безопасность сделки для пользователей: средства поступят продавцу на счет после получения заказа в пункте выдачи, а служба поддержки поможет решить любые спорные вопросы, сообщили в компании.

"В I квартале 2026 года продажи новых моделей смартфонов выросли на 17% относительно I квартала предыдущего года. При этом модели в ресейле также пользуются стабильной популярностью: если в предыдущем квартале на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, сейчас — уже 71%. Интеграция на платформу сим-карт — это логичный шаг, который позволяет пользователю не только приобрести устройство, но и подключить связь к нему связь на той же платформе. Расширение категории вместе с МТС, "Мегафоном" и Yota дает нашим пользователям возможность широкого выбора и создает удобный сценарий покупки — устройство и связь в одном месте", — отметил Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.

В рамках запуска продажи сим-карт на Авито МТС сделает ставку на сценарии, при которых пользователи смогут купить смартфоны вместе с подключением связи. Авито и МТС тестировали этот формат продаж в пилотном режиме с 2025 года.

"Пилотный проект, который мы провели на Авито в 2025 году, наглядно показал: ключевой фактор успеха — это нативная интеграция процесса покупки сим-карт в сценарии приобретения комплементарных товаров. Когда пользователь уже купил смартфон, ему логично и удобно здесь же подключить тариф. Такой подход не только повышает лояльность пользователей к платформе, но и делает телеком-услуги по-настоящему доступными", — комментирует директор центра онлайн-продаж МТС Крылов Руслан.

"Осознанное потребление — это не только ресейл, но и разумный выбор услуг связи. Мы интегрируем архивные тарифы на платформу Авито: то, что раньше было доступно только на YotaАрхив, теперь можно найти на одной из популярных у молодежи площадок. Это делает связь ещё доступнее и встраивает её в привычные сценарии осознанного потребления", — рассказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Категория сим-карт была запущена на Авито в марте 2026 года. Первым партнером в категории стал Билайн. В рамках партнёрства оператор запустил специальный тарифный план, доступный только пользователям Авито.