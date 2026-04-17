Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дмитрий Берестнев: "Участвуя в грантовом конкурсе, я приобрел опыт реализации и продвижения своих проектов и идей"

Как упорядочить и управлять цифровым контентом любой компании или предприятия? Ответ на этот вопрос знает выпускник магистратуры ПГУТИ Дмитрий Берестнев. Он создал DAM-систему и выиграл грант в 1 млн рублей на реализацию проекта. Подробнее об этом Дмитрий рассказал в интервью "Цифре".

Фото: предоставлено Дмитрием Берестневым

— Дмитрий, расскажите немного о себе.

— Первое образование я получил в Самарском государственном техническом университете на теплоэнергетическом факультете. Магистратуру я окончил по специальности информационные системы и технологии в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

— Вы выиграли грант с проектом "Универсальная платформа централизованного управления цифровыми активами предприятия". На предприятиях каких сфер может быть внедрена такая платформа? Каковы ее преимущества?

— Универсальная платформа централизованного управления цифровыми активами предприятия — это импортозамещающая DAM-система. Она предназначена для обработки, хранения и отображения медиаконтента на различных информационных носителях: сайты, мобильные приложения, сенсорные столы и так далее. Платформа может быть полезна компаниям, имеющим дело с большим количеством медиаконтента, например, новостным агентствам, торговым центрам. Программа имеет государственную регистрацию в Роспатенте, регистрационный номер 2024616150.

— Кто вам помогал в работе над проектом?

— Я готовил проект самостоятельно, но под руководством заведующего кафедрой информационных систем и технологий ПГУТИ Наталии Игоревны Лимановой.

— А как вам пришла идея участвовать в конкурсе на соискание гранта?

— Подсказал отец, с его подачи решил попробовать.

— Расскажите подробнее о гранте, который вы выиграли. Из каких этапов состоит реализация проекта?

— Грант я получил от Фонда содействия инновациям, который поддерживает молодых ученых и малые предприятия, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации. Программа называется "Студенческий стартап". Сумма — 1 млн рублей. Ключевые условия гранта — выполнение всех мероприятий проекта, а также регистрация ООО и регистрация программного обеспечения в Роспатенте. Сам проект состоит из двух частей, за каждую из которых необходимо отчитываться по истечении трех и 12 месяцев соответственно.

— Сложно ли было составить заявку?

— Не сказал бы, что просто. Честно признаюсь, грамотно составить заявку, а также потом своевременно подавать всю необходимую отчетность по гранту было тяжело и потребовало много нервов.

— Какие новые знания вы приобрели, победив в грантовом конкурсе?

— Во-первых, это умение самопрезентации и презентации своих проектов. Во-вторых, я получил начальный опыт ведения всех формальностей, связанных с открытием своей фирмы: взаимодействие с Федеральной налоговой службой, бухучет, отчетность. В-третьих, я понял, какое важное значение при открытии собственного дела имеет финансовая дисциплина. А в целом, конечно, приобрел очень важный опыт реализации и продвижения своих проектов и идей.

— Что бы вы могли посоветовать тем ребятам, которые только решают, принимать или нет участие в конкурсе на соискание гранта?

— Хорошо проработать не только техническую, но и экономическую составляющую проекта, продумать, откуда к вам придут клиенты, просчитать доходы и расходы, составить грамотный бизнес-план хотя бы крупными мазками. Еще очень советую не перегружать презентацию и доклад техническими деталями: изложение должно быть понятным разным людям в жюри. Ну и, конечно, нужно уметь отстаивать свою точку зрения.

— В каком направлении вы планируете строить свою дальнейшую карьеру?

— На данный момент я работаю руководителем команды инфраструктуры в одном из рекламных проектов ВК. 

Вовлечь и мотивировать

Сегодня к образовательному процессу предъявляются повышенные требования, что обусловлено появлением новых технологий, необходимостью усвоения значительных объемов информации, получения навыков для практического применения знаний. Методы интерактивного обучения в условиях цифровой трансформации обучения могут выступать эффективным инструментом модернизации образовательного процесса. Об этом редакция "Цифры" поговорила с преподавателями кафедры прикладной информатики ПГУТИ.

Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

Заказать вещи на "Озон" или "ВБ", справку — на "Госуслугах", вызвать такси через "Яндекс", списаться с друзьями в соцсетях, найти сантехника через "Авито", сделать на компьютере презентацию по работе. Выглядит как привычный список дел рядового гражданина России. Использование цифровых платформ стало обыденным делом для каждого из нас, что для экономики страны, по оценке экспертов, оборачивается настоящей революцией. В чем же она заключается? Как цифровые платформы зарабатывают и чем так привлекают потребителей? Какую пользу они приносят и что от них ожидать в будущем? Ответы на эти вопросы "Цифра" узнала у экономических аналитиков и представителей самих цифровых платформ.

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Дмитрий Берестнев: "Участвуя в грантовом конкурсе, я приобрел опыт реализации и продвижения своих проектов и идей"

Как упорядочить и управлять цифровым контентом любой компании или предприятия? Ответ на этот вопрос знает выпускник магистратуры ПГУТИ Дмитрий Берестнев. Он создал DAM-систему и выиграл грант в 1 млн рублей на реализацию проекта. Подробнее об этом Дмитрий рассказал в интервью "Цифре".

На пользу людям

Информационный продукт студентки ПГУТИ может облегчить жизнь пациентам и врачам конкретной поликлиники. Во время учебы в школе Екатерина Григорьева хотела быть спасателем в пожарной части, а еще задумывалась о преподавании и роли учителя. Но выбор направления для профессионального образования в конечном итоге определили семейные традиции. Сейчас ей 22, и она учится в магистратуре Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) по специальности "Прикладная информатика". О том, насколько судьбоносным оказалось погружение в сферу ИТ-технологий и куда приводят детские мечты помогать и учить, Екатерина рассказала в интервью.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

