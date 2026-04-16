Авито: 35% жителей ПФО оформили страховку после просмотра онлайн-рекламы

Больше половины (58%) проживающих в Приволжском федеральном округе пользуются услугами страховых компаний, при этом реклама становится одним из основных ориентиров при выборе: 35% оформили страховой полис после ее просмотра за последние полгода. Эксперты Авито Рекламы провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних жителей России, чтобы выяснить, как онлайн-реклама влияет на выбор страховых продуктов.

Услугами страхования в ПФО пользуются 58% опрошенных. У 36% оформлен только один такой продукт, ещё у 22% — сразу несколько. Мужчины в целом по России пользуются активнее: 61% из них пользуются такими продуктами против 56% среди женщин. Наиболее заинтересованная аудитория — 35–44 лет (62%) и 45–54 лет (60%). В группе 18–24 лет показатель ниже — 45%.

Большинство из тех, кто пользуется страховыми продуктами в ПФО, регулярно видит такую рекламу: три четверти (75%) замечают её хотя бы раз в месяц. Чаще всего это происходит несколько раз в неделю — так ответили 23% опрошенных. Несколько раз в месяц рекламу видят 22%, практически ежедневно — 13%. В среднем реклама страховых продуктов попадается пользователям около 12 раз в месяц. При этом каждый четвёртый (25%) опрошенный признался, что не замечает её вовсе.

При выборе страхового продукта онлайн-реклама чаще всего служит дополнительным источником информации: об этом сообщили 38% опрошенных. Для 25% она помогает разобраться в предложениях страховых компаний. Ещё для 18% такая реклама остается второстепенным фактором.

Что касается содержания рекламы, аудиторию прежде всего привлекает простая и понятная подача информации — так ответили 38% опрошенных. Скидка или специальное предложение важны для 37%, понятная стоимость полиса — для 33%, подробное описание условий — для 33%, известный бренд страховой компании — для 25%, указание размера страхового покрытия и выплат — для 24%.

Что в онлайн-рекламе страховых продуктов чаще всего привлекает ваше внимание?

Параметр

Доля ответов респондентов, %

Простая и понятная подача информации

38%

Скидка или специальное предложение

37%

Понятная стоимость полиса

33%

Подробное описание условий страхования

33%

Известный бренд страховой компании

25%

Указание размера страхового покрытия и выплат

24%

Участие эксперта или публичного лица

6%

Помимо формата подачи, аудитория в ПФО обращает внимание и на конкретные условия. Среди них лидирует скидка на оформление полиса — её отметили 41% опрошенных. Следом идут упрощённое оформление онлайн (35%), быстрое оформление полиса и возможность выбрать нужные риски и опции (по 33%). Далее — расширенное страховое покрытие (28%), включение дополнительных рисков без доплаты (23%), короткий срок действия полиса или гибкий период страхования (12%).

Среди площадок, на которых реклама страховых продуктов в наибольшей степени соответствует интересам аудитории, сайты с объявлениями и маркетплейсы назвали 24% опрошенных. Далее идут наружная реклама (15%), видеоплатформы (14%), сервисы коротких видео (10%), музыкальные сервисы и блогеры (по 8%), радио (6%).

Реклама не только формирует осведомленность, но и влияет на бизнес-метрики, например, продажи: каждый третий (35%) в ПФО оформил страховой продукт после просмотра онлайн-рекламы за последние полгода.

Сегодня к образовательному процессу предъявляются повышенные требования, что обусловлено появлением новых технологий, необходимостью усвоения значительных объемов информации, получения навыков для практического применения знаний. Методы интерактивного обучения в условиях цифровой трансформации обучения могут выступать эффективным инструментом модернизации образовательного процесса. Об этом редакция "Цифры" поговорила с преподавателями кафедры прикладной информатики ПГУТИ.

Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

Заказать вещи на "Озон" или "ВБ", справку — на "Госуслугах", вызвать такси через "Яндекс", списаться с друзьями в соцсетях, найти сантехника через "Авито", сделать на компьютере презентацию по работе. Выглядит как привычный список дел рядового гражданина России. Использование цифровых платформ стало обыденным делом для каждого из нас, что для экономики страны, по оценке экспертов, оборачивается настоящей революцией. В чем же она заключается? Как цифровые платформы зарабатывают и чем так привлекают потребителей? Какую пользу они приносят и что от них ожидать в будущем? Ответы на эти вопросы "Цифра" узнала у экономических аналитиков и представителей самих цифровых платформ.

"Операция "Цербер"

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Посмотреть расписание или свою успеваемость в личном кабинете, сдать тест онлайн, в любой момент задать вопрос преподавателю или найти нужный учебный материал — это далеко не все возможности цифровой образовательной среды, которая сегодня активно развивается в ПГУТИ. О ее особенностях и преимуществах "Цифра" побеседовала со старшим преподавателем кафедры "Информационные системы и технологии", начальником отдела дистанционных образовательных технологий Надеждой Французовой.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025.

