Экс-главе Самарского МЧС Бойко запросили 14 лет колонии

Во вторник, 14 апреля, гособвинитель запросил 14 лет колонии строгого режима для главного фигуранта громкого уголовного дела Олега Бойко. Также прокуратура запросила для него штраф в 367,4 млн руб., лишение права занимать определенные должности и лишение звания.
Для предполагаемых подельников Бойко Алексея Мамыкина, Евгения Лугового и Игоря Дахно прокуратура просит 11 лет и допнаказания. Дмитрия Зинина просят приговорить к 9 годам и штрафу. Антона Палушкина — к 9,5 годам и штрафу.
Также запрошены сроки для предпринимателей, обвиняемых в даче взяток: для Елены Тютюнник — 10 лет со штрафом 510,3 млн, для Натальи Фроловской — 9 лет колонии со штрафом 367,4 млн рублей.
Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.
Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). По подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская. Дело Яна Гущина, который сотрудничал со следствием, рассматривали в особом порядке и приговорили к шести годам заключения.
В июле начался суд над остальными фигурантами этой истории. Самое тяжкое обвинение — у Олега Бойко (он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток). Другим обвиняемым вменили меньшие суммы.