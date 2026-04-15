Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Экс-главе Самарского МЧС Бойко запросили 14 лет колонии

В суде Ленинского района Самары начались прения по уголовному делу теперь уже бывшего руководителя главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко и его предполагаемых подельников. Прокуратура запросила им долгие сроки лишения свободы за коррупцию.

Во вторник, 14 апреля, гособвинитель запросил 14 лет колонии строгого режима для главного фигуранта громкого уголовного дела Олега Бойко. Также прокуратура запросила для него штраф в 367,4 млн руб., лишение права занимать определенные должности и лишение звания.

Для предполагаемых подельников Бойко Алексея Мамыкина, Евгения Лугового и Игоря Дахно прокуратура просит 11 лет и допнаказания. Дмитрия Зинина просят приговорить к 9 годам и штрафу. Антона Палушкина — к 9,5 годам и штрафу.

Также запрошены сроки для предпринимателей, обвиняемых в даче взяток: для Елены Тютюнник — 10 лет со штрафом 510,3 млн, для Натальи Фроловской — 9 лет колонии со штрафом 367,4 млн рублей.


Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). По подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская. Дело Яна Гущина, который сотрудничал со следствием, рассматривали в особом порядке и приговорили к шести годам заключения.

В июле начался суд над остальными фигурантами этой истории. Самое тяжкое обвинение — у Олега Бойко (он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток). Другим обвиняемым вменили меньшие суммы.

"Дачные" автобусы в Самарской области начнут работу 18 апреля
В тренерский штаб "Крыльев" вошел Виталий Панов
ИИ‑агенты: от эйфории до скрытого сопротивления кремниевым работникам
Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: ИИ заставит бизнес навести порядок в данных
Экс-главе Самарского МЧС Бойко запросили 14 лет колонии

Наталия Лиманова: "Развитие цифровых технологий создает спрос на широкий спектр новых профессий и специализаций"

ИТ-технологии меняют бизнес, которому в связи с этим нужны квалифицированные сотрудники. Каких специалистов для рынка труда готовит кафедра информационных систем и технологий ПГУТИ? Об этом мы поговорили с ее заведующим, доктором технических наук Наталией Лимановой.

Авито стал партнёром программы бакалавриата в Университете Иннополис

Авито и Университет Иннополис заключили договор о софинансировании. Теперь Авито стал партнёром программы бакалавриата "Инженерия информационных систем", запущенной при поддержке гранта "Топ-ИТ" Минцифры России. Благодаря такой поддержке переход от учебы к реальной разработке станет максимально плавным.

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

