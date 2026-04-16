Интеграторы цифровых решений: как готовят специалистов ИКТ нового уровня

Инфокоммуникационные системы — в режиме цифровизации. Операторы связи и банки, корпорации и промышленные предприятия трансформируют привычные сервисы в комплексные цифровые платформы и постоянно модернизируют их с появлением новых технологий. Это требует особой подготовки специалистов. Подробности "Цифре" озвучил профессор кафедры прикладной информатики ПГУТИ Сергей Краснов.

"Спрос на специалистов по интеграции цифровых решений растет"

Фото: предоставлено Сергеем Красновым

Мобильная связь и интернет, банковские и платежные системы, образовательные платформы, корпоративные сети и телемедицина. Работу этих элементов привычного уклада нашей жизни обеспечивают инфокоммуникационные системы (ИКС). Они объединяют информационные технологии и телекоммуникации для сбора, передачи, хранения, обработки и предоставления информации пользователям, в том числе проводные и беспроводные сети (оптоволокно, Wi-Fi, 4G/5G), базы данных и серверы, системы управления, приложения и сервисы, компьютеры, смартфоны, датчики и терминалы, средства управления и безопасности.

Сегодня развитие ИКС идет по пути цифровизации, обеспечивая повышение доступности услуг и производительности предприятий, оптимизации бизнес-процессов и взаимодействия с пользователями. Это привело к увеличению спроса на универсальных специалистов, которые обладают знаниями и навыками как по созданию телекоммуникационных сетей, так и направленных на аналитику и проектирование баз данных. Подготовка таковых осуществляется в ПГУТИ — в рамках магистерской программы "Цифровые решения и управление в ИКС".

"Доступно бесплатное обучение"

"Программа ориентирована на подготовку специалистов в области разработки, управления и эксплуатации современных ИКС. Она объединяет знания из области информатики, телекоммуникаций и электроники, акцентируя внимание на интеграции цифровых инфокоммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности", — пояснил Сергей Краснов.

По его словам, данное направление выбирают выпускники бакалавриата по информатике и вычислительной технике, информационным технологиям, телекоммуникациям, радиотехнике, электронике, а также смежных инженерных специальностей. Для поступления предстоит пройти стандартный экзамен по специальности. При этом есть шанс получить возможность пройти обучение бесплатно. В 2026 году на данное направление запланировано 9 бюджетных мест, коммерческих — 10.

"Обучение включает теоретические курсы и практические лабораторные работы. Лекции передаются студентам в электронном виде (видео), а аудиторные занятия — в основном практические. Они проходят по пятницам и субботам", — рассказал профессор.

"Студенты получают сильную техническую базу"

В рамках магистерской программы студенты изучают следующие дисциплины:

  • программное обеспечение для организации взаимодействия;
  • современные проблемы теории управления организационными системами;
  • имитационное моделирование и технология экспертных систем в управлении инфокоммуникационной компанией;
  • технологии пакетной коммутации глобальных сетей;
  • математические методы и модели поддержки принятия решений;
  • интеллектуальный анализ данных в корпоративном управлении;
  • анализ бизнес-процессов на основе Индустрия 4.0;
  • управление разработкой и внедрением цифровых решений;
  • модели, сервисы и технологии в бизнес-системах;
  • инструменты анализа и визуализация больших данных;
  • цифровая трансформация и анализ бизнес-процессов в экосистемах;
  • методологии и технологии внедрения систем корпоративного управления;
  • основы разработки прикладных решений для систем корпоративного управления.

"Значительная часть обучения связана с практикой, моделированием и анализом реальных ИКС. В результате студенты получают сильную техническую базу в области телекоммуникаций, сетей, цифровых платформ и управления ИТ-инфраструктурой. Среди ключевых компетенций — навыки проектирования и эксплуатации ИКС, умение применять современные цифровые инструменты для решения управленческих задач, способность анализировать и оптимизировать процессы с использованием инфокоммуникационных технологий", — отметил Сергей Краснов.

Разнообразие карьерных путей

Перспективы развития карьеры у выпускников весьма широки. Они могут работать не только в области проектирования и управления ИКС, но и заниматься администрированием сетей и цифровых платформ, аналитикой цифровых данных и систем цифрового управления, цифровой трансформациией бизнес-процессов, интеграцией и эксплуатацией интеллектуальных сетей.

"Специалисты с навыками интеграции информационных технологий и телекоммуникаций на базе цифровых платформ все чаще требуются как в ИТ-компаниях, так и во всех традиционных отраслях, которые сегодня находятся на этапе цифровой трансформации (банковское дело, производство, телекоммуникации, государственные организации и др.). В таких проектах наши выпускники могут занять позиции архитектора телеком-инфраструктуры, инженера интеграции систем, руководителя внедрения цифровых решений, технического эксперта в команде разработки, аналитика требований, менеджера по развитию цифровых сервисов", — отметил Сергей Краснов. 

