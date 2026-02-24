Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

Правоохранители просмотрели записи с камер наружного наблюдения и в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленницу — ранее не судимую 21-летнюю жительницу Самары.
Допрошенная признала вину и пояснила, что, будучи пьяной, не справилась с чувством агрессии, выхватила самокат у незнакомого подростка и несколько раз нанесла удары по ближайшему автомобилю. Опрошенные родители мальчика отказались от претензий к злоумышленнице. Причиненный потерпевшему ущерб подозреваемая выплатила в полном объеме в ходе расследования.
Волжский районный суд вынес обвинительный приговор — два года принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.