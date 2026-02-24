Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

24.02.2026 15:12 Читали 8

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители просмотрели записи с камер наружного наблюдения и в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали злоумышленницу — ранее не судимую 21-летнюю жительницу Самары.

Допрошенная признала вину и пояснила, что, будучи пьяной, не справилась с чувством агрессии, выхватила самокат у незнакомого подростка и несколько раз нанесла удары по ближайшему автомобилю. Опрошенные родители мальчика отказались от претензий к злоумышленнице. Причиненный потерпевшему ущерб подозреваемая выплатила в полном объеме в ходе расследования.

Волжский районный суд вынес обвинительный приговор — два года принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.