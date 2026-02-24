"СВГК" вернет самарцам переплату за техобслуживание газового оборудования

24.02.2026 16:59 Читали 6

Самарское УФАС России и ООО "СВГК" заключили мировое соглашение. Компания снизит тарифы за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, действовавшие с 1 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. Потребителям будет произведен перерасчет. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

Представители ведомства напоминают, что в 2024 году было установлено нарушение антимонопольного законодательства со стороны "СВГК", выразившееся в установлении экономически необоснованной платы за ТО ВДГО и ВКГО. Компанию оштрафовали. Также ей выдали предписания об устранении нарушения и его последствий. Однако "СВГК" все это обжаловала в арбитражном суде.

Итогом этого разбирательства и стало заключение мирового соглашения. Согласно документу, действие сниженных тарифов будет распространяться на все расчеты, произведенные с 1 января 2024 года.

"Так, по результатам рассмотренного дела (с учетом ранее произведенного снижения цен в рамках исполнения предупреждения), в зависимости от типа газового оборудования, цены на ТО ВДГО в многоквартирных домах будут снижены на 3-62%, на ТО ВКГО - на 5-80%. Тарифы на ТО ВДГО в индивидуальных жилых домах также уменьшат на 5-80%", - уточнили в УФАС.

"СВГК" обязалась осуществить перерасчет платы потребителям за оказанные услуги в течение 12 месяцев. Но граждане вправе самостоятельно обратиться в адрес компании.

Аналогичное соглашение УФАС ранее заключил с ОАО "Самарагаз". При этом уже с 1 марта 2026 года вводится государственное регулирование цен на ТО газового оборудования. Стоимость услуг в Самарской области будет устанавливать региональный комитет ценового и тарифного регулирования.