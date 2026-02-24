Над Самарской областью сбили беспилотник

Всего за указанный период дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 БПЛА.
Напомним, утром 24 февраля в аэропорту Курумоч вводились ограничения на полеты, но после 10:00 их сняли.
Утром во вторник, 24 февраля, с 7:00 до 9:00 над Самарской областью сбили один украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
