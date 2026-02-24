Над Самарской областью сбили беспилотник

Утром во вторник, 24 февраля, с 7:00 до 9:00 над Самарской областью сбили один украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.